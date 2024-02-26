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小薰白癡公主賣身卻撞鬼！「台北猛鬼大樓」19死真實慘案登大銀幕

▲小薰（左）、白癡公主在《鬼天廈》中扮私娼命運多舛，電影取材自「台北猛鬼大樓」19死火災慘案。（圖／華映）
▲小薰（左）、白癡公主在《鬼天廈》中扮私娼命運多舛，電影取材自「台北猛鬼大樓」19死火災慘案。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

恐怖片《鬼天廈》今（26）日釋出前導海報，紅衣女鬼披著長髮、渾身散發邪氣站在死寂的大樓前，其中一戶竄出火苗隱隱透露劇情由某個大火事故而生！本片取材自「台北猛鬼大樓」真實社會案件，一場火災奪走19條人命，歷年更意外頻傳，簡直毛骨悚然；小薰與白癡公主扮演娼妓、情同姊妹，一場火災將翻轉兩人命運。

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▲小薰（右）與首次大銀幕演出的「白癡公主」戴平雅，在《鬼天廈》中情同姊妹彼此照應。（圖／華映）
▲小薰（右）與首次大銀幕演出的「白癡公主」戴平雅，在《鬼天廈》中情同姊妹彼此照應。（圖／華映）
《鬼天廈》集結黃瀞怡（小薰）、陳妤、潘君侖、戴平雅（白癡公主）、鄭茵聲、高慧君及澎恰恰等華麗卡司，取材自台北市有名的凶宅大廈，80年代一場火災奪走19條人命震驚社會，爾後仍意外頻傳。已成都市傳說的「燒肉粽事件」也發生在這棟大樓，一名女子因感情問題跳樓自殺，卻意外壓死樓下賣燒肉粽的小販。至今這棟大樓仍像黑洞一般吸走無數人命，不僅有情侶雙屍命案，跳樓事件也層出不窮，去年仍有多起墜樓意外，讓「台北第一凶宅」名號不脛而走。

▲潘君侖（左）與陳妤在《鬼天廈》中，攜手追查大樓內的靈異事件。（圖／華映）
▲潘君侖（左）與陳妤在《鬼天廈》中，攜手追查大樓內的靈異事件。（圖／華映）
金鐘新人陳妤詮釋有乩身體質的「通靈少女」，她的母親被指是當年火災的主因，為化解盤據此地的怨靈、消除業障，她決定入住這棟大廈跟猛鬼們面對面，查出火災真相。在《全明星運動會》表現亮眼跨足演戲的潘君侖，這次挑戰反差極大的角色，飾演恐怖小說家，尋求創作靈感跑來這座以鬧鬼出名的大廈租屋，他與陳妤開始查訪大樓內各種無法解釋的詭異現象，一步步踏入險境而不自知。

▲《鬼天廈》前導海報。（圖／華映）
▲《鬼天廈》前導海報。（圖／華映）
陳妤開拍前特別跟老師學習道家作法的結手印跟咒語念法，但她怕不小心「得罪好兄弟」，拍攝過程都抱持敬畏的心：「其實有些動作，我只有做一半，因為我覺得在演繹的過程多少會真的有『趕除』的意念，如果有無形眾生在旁邊看戲，莫名其妙被我攻擊到，怎麼可能不來教訓我。」金鐘女配黃瀞怡（小薰）與首次大銀幕演出的戴平雅（白癡公主），飾演同在大樓內私娼寮工作的特種行業女子，彼此照應情同姊妹，突如其來的火災卻使她們的命運大翻轉。《鬼天廈》4月19日全台上映。

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