小薰白癡公主賣身卻撞鬼！「台北猛鬼大樓」19死真實慘案登大銀幕

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金鐘新人陳妤詮釋有乩身體質的「通靈少女」，她的母親被指是當年火災的主因，為化解盤據此地的怨靈、消除業障，她決定入住這棟大廈跟猛鬼們面對面，查出火災真相。在《全明星運動會》表現亮眼跨足演戲的潘君侖，這次挑戰反差極大的角色，飾演恐怖小說家，尋求創作靈感跑來這座以鬧鬼出名的大廈租屋，他與陳妤開始查訪大樓內各種無法解釋的詭異現象，一步步踏入險境而不自知。
陳妤開拍前特別跟老師學習道家作法的結手印跟咒語念法，但她怕不小心「得罪好兄弟」，拍攝過程都抱持敬畏的心：「其實有些動作，我只有做一半，因為我覺得在演繹的過程多少會真的有『趕除』的意念，如果有無形眾生在旁邊看戲，莫名其妙被我攻擊到，怎麼可能不來教訓我。」金鐘女配黃瀞怡（小薰）與首次大銀幕演出的戴平雅（白癡公主），飾演同在大樓內私娼寮工作的特種行業女子，彼此照應情同姊妹，突如其來的火災卻使她們的命運大翻轉。《鬼天廈》4月19日全台上映。
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