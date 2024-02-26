中國魔術師節目表演「口吐活金魚」！何炅失控尖叫 觀眾轟太噁心
24日為元宵節，大陸湖南衛視當晚播出元宵特別節目，其中一橋段，由魔術師「鄧男子」表演「口吐活金魚」，由觀眾擲骰子，擲到6代表金魚，他先是撕下嘴上的膠帶成功預言寫著「金魚」，接著從嘴裡吐出一隻活金魚，嚇得身旁的主持人何炅失控尖叫，大喊「幸虧大哥沒有搖到5，5是蛇！」
記者薛羽彤／綜合報導
魔術師鄧男子在元宵特別節目中，帶來精彩演出「不能說的祕密」，他先將膠帶貼在嘴巴上，拿出骰子請觀眾擲骰，最後骰到數字6，他也揭曉骰子數字對應的動物，6則是金魚。接著，鄧男子撕下嘴上的膠帶，反面寫著金魚兩字，隨後他倒水在杯子裡，再張開嘴巴吐出一隻活金魚，讓主持人何炅、靳夢佳嚇得大叫，何炅直呼「幸虧大哥沒有搖到5，5是蛇！」
這段演出評價兩極，有人認為魔術的確達到演出效果，也有人認為太噁心，看了很反感。網友們表示，「救救那條魚吧一直被含在嘴裡嘛」、「龍年不能吐一條龍嗎」、「有沒有愛護金魚協會的出來給魚維權」、「雙十一他還吐青蛙了，你們不知道嗎？給金靖都看的嚇死了」、「這種引起不適的魔術麻煩不要再上了。」
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