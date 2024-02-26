沒蛀牙咬合卻酸又痛！「畸形中央尖」害她根管治療 醫教1招預防
一名20多歲女性最近右下的小臼齒咬起來很不舒服，但沒有蛀牙，也沒吃到硬物，到醫院檢查，牙醫師發現下顎的小臼齒的咬合面中央突起一處結節，而上顎的小臼齒上也有對稱性結節，高度約2~3公釐，證實是「畸形中央尖」，且已產生咬合磨損，X光片顯示牙髓神經已壞死，導致根尖周圍感染。
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台北市立聯合醫院忠孝院區口腔醫學科主治醫師徐維敏說，畸形中央尖是一種牙齒型態發育異常，常發生在下顎第二小臼齒，有時也會在門牙區上顎側發現隆起如鷹爪狀；由於結節一樣具有細微的牙髓組織，當受到咬合外力磨耗或斷裂時，便可能造成牙髓暴露而壞死的情形。
徐維敏表示，這名患者後來接受建議進行根管治療，並密集回診，最後從X光片上可見到根尖病變處逐漸縮小，牙齒也不再有咬起來怪怪的感覺。
針對畸形中央尖，徐維敏指出，預防永遠勝於治療，其實民眾在小臼齒剛萌發的階段，可以請醫師評估是否為高聳型的中央尖，若評估有必要性，可以牙科複合樹脂包覆補強，讓咬合接觸點平均分散至平面，可有效避免中央尖斷裂。
徐維敏提醒，民眾應養成每半年定期回診追蹤、檢查牙齒的好習慣，若發現長牙齦膿包，或有牙痛不適，且經醫師X光片判定已有牙髓病變產生，則須注意牙根尖發育完全與否，並進行相應的牙髓治療術式，千萬不要延誤治療，以免產生繼發的牙周病、齒槽骨缺損，屆時便沒有其他選擇，只能拔牙治療。