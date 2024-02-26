余祥銓遭控「花錢當大爺」只顧玩樂 妻子蜜月受氣大聲飆罵
中天綜合台《小明星大跟班》明（27日）晚10點播出「度蜜月變成吵架之旅？新婚夫妻旅遊控訴」，藝人余祥銓被老婆柔柔抱怨2人出國度蜜月時非常不貼心，不但不關心懷孕中的她，還認為她問題多。柔柔也十分看不慣余祥銓花錢當大爺的態度，對於她們的蜜月旅行非常不滿意。
記者張一笙／綜合報導
柔柔控訴余祥銓非常不貼心，2人的蜜月旅行前一天發現懷孕，所以出國時累了想休息，余祥銓只認為她的問題很多。柔柔更指控，當她不舒服時先上樓回飯店休息，余祥銓卻只想跟朋友玩樂：「我等了2個小時他終於打電話來，我以為他要關心我，結果他說『幫我拿浴巾下來』。」余祥銓聽完指控後委屈地說：「她在很多人面前衝下來像饒舌歌手一樣大罵我，而且去泰國7天都是我在配合她的行程，但她覺得無聊就會臨時叫我找地方讓她休息，其實我的心情也受到影響。」
蜜月旅程中，讓柔柔抱怨的還不只一樁，柔柔表示兩人在旅途中遺失護照與錢包，余祥銓還老神在在地表示：「應該找不回來。」完全不顧柔柔當時的感受。更讓柔柔看不慣的，是余祥銓在旅途中花錢當大爺的態度，柔柔說余祥銓寧可到處花錢給小費，就是不肯把行李拿下車。余祥銓則解釋：「給個100塊小費讓人家開心，她也有意見，還把我錢包拿走。」
兩夫妻在節目中互吐苦水，但余祥銓得知老婆蜜月時有這麼多怨言，他隨即承諾會補償柔柔一個完美蜜月：「她包容我的一切，開心、低潮的時候都陪伴在我身邊，還為我生了那麼漂亮的女兒。」余祥銓深情地對妻子表示：「妳選個想去的地方，我們一起過2人世界。」
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