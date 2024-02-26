台男慘死泰國！臉書驚見曬「杜卡迪名車」照 通緝案底一次看
一名台灣男子在泰國遇到「行刑式槍殺」，震驚國際社會。泰國警方介入調查後發現，此名台灣男子本名為石茂強，有強盜和槍械通緝前科，調閱機場監視系統後，亦找到一輛疑似兇手駕駛的紅色馬自達轎車。而死者在臉書上的發文，可以看到他經常曬出一輛價值達上百萬的杜卡迪摩托車，物質生活似乎過得挺寬裕。
國際中心賴正琳／綜合報導
這起命案事發於昨（25）日早上10時30分，泰國素萬那普機場警局接獲通報，指出機場附近一處禁區的廢棄廚房裡，有具亞洲男子的屍體，警方獲報到場後發現，與法醫和勘驗小組一同檢視現場和屍體細節，沒有查獲證件，但全身都有刺青，而死者頭部有三個彈孔，推斷死者死亡時間最少已有7小時。
綜合泰國媒體報導，泰國北欖府警察局長高度關注這起命案，除了公佈男子的刺青和穿著之外，泰國警方另外曝光死者雙手配戴的金戒指，且指出他身上僅有3181泰銖（約台幣2790元），但並無任何證件，案發現場還找到一包重達半公斤的愷他命（K他命），目前都列為證物進行調查。
目前泰國警方已掌握疑似兇嫌的車輛，同時關注嫌犯動向。有網友透露，死者為桃園中壢人，其臉書帳號也被起底，發現其在自我簡介的部分寫上一句：「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方。」