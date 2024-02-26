資深媒體人爆料寶寶快要復出！黃瀞瑩談跟楊寶楨交流情況
民眾黨發言人、黨團副主任楊寶楨19日宣布辭去黨內雙職務，雖強調自己沒有退黨，也不是因為內鬥關係，只是單純想休息，引來外界揣測。近日資深媒體人邱明玉就在節目中透露，楊寶楨疑似即將回歸，因為她開始回覆媒體訊息，並表示自己「休息夠了」。「學姐」黃瀞瑩也說，如果她很想休息，給她空間跟時間，回來之後會更有戰力。
記者邱新博／台北報導
資深媒體人邱明玉在三立節目宣布，「我要預告各位男性一個好消息，我預告寶寶（楊寶楨）快要復出了」，因為近期媒體試圖聯絡楊寶楨，她都不讀不回，且連電話都不接，不過當天早上記者突然接到了楊寶楨回應的簡訊。
台北市議員黃瀞瑩今（26）日接受資深媒體人黃揚明專訪，談到楊寶楨離職，黃瀞瑩說，自己也有傳訊息給楊寶楨，「說寶寶加油」；她則回「謝謝瀞瑩的照顧與鼓勵。」黃瀞瑩說，楊寶楨一直以來相處起來是勇敢跟堅強的人，只是不太容易透露出來給大家看到；比如她敢勇敢挑戰三立的政論節目，她看到楊都會跟她說「怎麼會有這個勇氣，那個節目去一天要休息三天，心會很累」，而且雖然腦袋夠累，心會更累，因為會受到網軍攻擊，但寶寶還是可以維持笑容。
黃瀞瑩說，楊寶楨的個性也是驍勇善戰的個性，兇起來也是不饒人，所以當下她辭職的反應也讓黃有驚訝跟嚇到，累了的話就是需要休息。黃瀞瑩最後說，「如果她很想休息，給她空間跟時間，回來之後會更有戰力。」