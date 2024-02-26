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聯發科MWC不只天璣9300之AI影片吸睛　超低功耗5G RedCap也受關注

▲聯發科推出適用超低功耗物聯網裝置的5G RedCap平台T300，有利於大規模部署物聯網、工業物聯網、行動連網市場、保全、物流等領域。（圖／聯發科提供）
▲聯發科推出適用超低功耗物聯網裝置的5G RedCap平台T300，有利於大規模部署物聯網、工業物聯網、行動連網市場、保全、物流等領域。（圖／聯發科提供）

記者許家禎／台北報導

備受矚目的MWC世界行動通訊大會，今（26）日於西班牙巴塞隆納盛大舉行，IC設計大廠聯發科也參展，其中5G行動處理器天璣9300引發熱議，因為業界首見裝置端的即時生成式AI影片應用，然而除此之外，聯發科也秀出5G RedCap（輕量級5G）產品組合中，賦能各類物聯網裝置的最新T300解決方案，T300整合射頻單晶片續航力更強，功耗節省6、7成，且具備5G的高速、高可靠性和低延遲等優勢，能滿足物聯網裝置對成本和功耗控制的嚴苛要求。

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聯發科T300具有簡化的天線設計，並整合射頻系統，為5G裝置提供更可靠的連線及長的電池續航時間，同時可減少產品開發週期和成本。M60 5G modem相較於LTE Cat-4解決方案，功耗節省可達60%；相較於市面上的5G eMBB modem解決方案，功耗節省可達70%，有利於大規模部署物聯網、工業物聯網、行動連網市場、保全、物流等領域。

聯發科資深副總經理徐敬全表示，聯發科憑藉5G產業的領先地位以及卓越的低功耗優勢，將助力裝置製造商掌握5G RedCap市場的龐大商機。聯發科T300具備5G的高速、高可靠性和低延遲等優勢，能滿足物聯網裝置對成本和功耗控制的嚴苛要求。

聯發科T300下行傳輸速率可達227Mbps，上行傳輸速率可達122Mbps，將高能效的5G NR通訊優勢帶入消費性、企業用及工業用等廣泛物聯網裝置。T300符合3GPP 5G R17標準的modem支持多種能效增強功能，例如提前喚醒功能（Paging Early Indication）、使用者裝置分組（UE Subgrouping）、閒置狀態追蹤參考訊號同步（TRS info while idle ）、下行訊號排程動態調整（PDCCH monitoring adaptation ）、訊號測量頻率降低（RLM relaxation while active）等。此外，聯發科T300 整合一主頻為800 MHz的CPU，具備高回應速度。

聯發科T300還具備以下特點：支持聯發科UltraSave 4.0省電技術，能顯著降低功耗；支持5G非獨立組網（NSA）和5G獨立組網（SA）、LTE和NR-FR1（20MHz）網路；支持256 QAM DL/UL，提升可靠性、1T2R MIMO/1CC，降低延遲支持物聯網必備的雙卡單通（DSSA）和網路切片技術功能。

聯發科在這次MWC 2024期間，以「Connecting the AI-verse」為主題，展示一系列最新技術與產品，涵跨Pre-6G衛星寬頻、6G環境運算、全球首款物聯網5G RedCap解決方案、5G CPE實機功能、業界首見裝置端的即時生成式AI影片應用以及Dimensity Auto車用生態系合作成果。

聯發科以其最新旗艦5G行動處理器天璣9300，現場展示業界首見在手機端處理的即時AI影片生成應用。天璣9300內建全球首創的硬體生成式AI引擎，具備安全、個人化AI能力，能高效利用記憶體頻寬、支持LoRA裝置端生成式AI技能擴充技術，生成式AI處理速度是前一代AI處理器的8倍。

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