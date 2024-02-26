聯發科MWC不只天璣9300之AI影片吸睛　超低功耗5G RedCap也受關注

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聯發科資深副總經理徐敬全表示，聯發科憑藉5G產業的領先地位以及卓越的低功耗優勢，將助力裝置製造商掌握5G RedCap市場的龐大商機。聯發科T300具備5G的高速、高可靠性和低延遲等優勢，能滿足物聯網裝置對成本和功耗控制的嚴苛要求。
聯發科T300下行傳輸速率可達227Mbps，上行傳輸速率可達122Mbps，將高能效的5G NR通訊優勢帶入消費性、企業用及工業用等廣泛物聯網裝置。T300符合3GPP 5G R17標準的modem支持多種能效增強功能，例如提前喚醒功能（Paging Early Indication）、使用者裝置分組（UE Subgrouping）、閒置狀態追蹤參考訊號同步（TRS info while idle ）、下行訊號排程動態調整（PDCCH monitoring adaptation ）、訊號測量頻率降低（RLM relaxation while active）等。此外，聯發科T300 整合一主頻為800 MHz的CPU，具備高回應速度。
聯發科T300還具備以下特點：支持聯發科UltraSave 4.0省電技術，能顯著降低功耗；支持5G非獨立組網（NSA）和5G獨立組網（SA）、LTE和NR-FR1（20MHz）網路；支持256 QAM DL/UL，提升可靠性、1T2R MIMO/1CC，降低延遲支持物聯網必備的雙卡單通（DSSA）和網路切片技術功能。
聯發科在這次MWC 2024期間，以「Connecting the AI-verse」為主題，展示一系列最新技術與產品，涵跨Pre-6G衛星寬頻、6G環境運算、全球首款物聯網5G RedCap解決方案、5G CPE實機功能、業界首見裝置端的即時生成式AI影片應用以及Dimensity Auto車用生態系合作成果。
聯發科以其最新旗艦5G行動處理器天璣9300，現場展示業界首見在手機端處理的即時AI影片生成應用。天璣9300內建全球首創的硬體生成式AI引擎，具備安全、個人化AI能力，能高效利用記憶體頻寬、支持LoRA裝置端生成式AI技能擴充技術，生成式AI處理速度是前一代AI處理器的8倍。