竄改管碧玲稱陸漁民「該死」 民進黨團：低階造假手法欲升高情緒
陸籍快艇本月中越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢蛇行翻覆造成2名漁民死亡，對此近期網路流傳一段海委會主委管碧玲與新潮流總召集人段宜康對話，管碧玲稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張；段宜康則表示，海巡影像絕不能給媒體，否則問題越來越大。經調查發現皆為錯假訊息，對此民進黨立委暨認知作戰專家沈伯洋今（26）日表示，該截圖是低階造假手法，目的是將三無船舶拒檢一事，轉移至台灣海巡是否執法過當，企圖升高特定情緒。
記者陳威叡／台北報導
近期網路流傳一段海委會主委管碧玲與新潮流總召集人段宜康對話，管碧玲稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張；段宜康則表示，海巡影像絕不能給媒體，否則問題越來越大。昨日已證實該截圖是竄改自2017年《鏡週刊》兩人時任立委對話，事後透過X平台55帳號、微博322帳號與臉書3帳號分享轉傳，企圖抹黑台灣海巡，造成兩岸民眾對台灣政府負面印象與兩岸對立，是明顯認知操作手段。
對此沈伯洋表示，這起Line對話截圖是造假事件，將對話內容更改後發布網路，屬於低階的方式，而另一種則是透過軟體直接製造對話截圖，相較之下會比較精美，文字對齊等內容呈現上都會比較高階。
對於造假內容提及漁民「該死」等錯誤論述，沈伯洋指出，重要的是必須要知道其背後的政治目的，該截圖最早出現在微博，而微博是中國對內宣傳利器，意圖升高特定情緒，過去美國眾議院前議長裴洛西來台時，也有類似情況。
沈伯洋表示指出，該造假事件主要目的，就是將三無船舶越界捕撈、拒檢逃逸一事，轉移聚焦至台灣執法是否有問題。