基隆NET爭議懶人包！雙方各執其詞　爭議始末一次看懂

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究竟NET建築物產權屬於基隆市府？還是NET？必須回推雙方當初在簽約時的細節。
爭議點－產權
時間回到2016年，大日公司與基隆市政府簽約「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，大日公司主要經營B1到B4的停車場。
同年大日公司作為「二房東」與NET簽10年一樓租約，2016年11月NET獨資興建了二樓至四樓，2018年完工並開始營運，因此NET聲稱擁有二樓至四樓建物產權，其餘產權為基隆市政府。
爭議點－合約
基隆市政府與大日公司自2016年1月1日起簽約，合約至2020年12月31日，規定優先訂約次數以2次為限，第一次3年，第二次2年。2020年合約到期前，林右昌為首的基隆市政府已與大日公司續約至2023年12月31日。
同時，大日公司作為「二房東」，與NET自2016年起簽的租賃合約近十年，至2025年12月31日，但也有載明若大日公司未取得東岸停車場營運權，雙方視同終止合約。
時間來到2024年，基隆市政府改與微風廣場簽約，大日公司未獲得「第二次2年」續約，謝國樑也宣布微風集團2月1日起進駐，就在基隆市1月31日基隆市府與大日公司點交東岸商場時，NET委任律師主張，要求基隆市府不得點交NET持有的二至四樓產權。
「二樓至四樓」產權是誰的成最後關鍵
根據基隆市政府說法，當初基隆市政府與大日公司2016年的「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，屬於OT案，不過因為後來興建了二至四樓，整個案子就屬於「ROT」案，應該以《促參法》第五條規範，也就是興建的二至四樓歸屬於「基隆市政府」，且不論是OT案或ROT案，促參案件履約期滿，原則上即應歸還給委託的市府所有。
根據NET說法，NET認為，一開始的合約就是OT案，從未有OT案自行變更為ROT案的前例，基隆市政府與大日公司的OT案中，本來就只規範一樓至地下四樓，未包含二樓至四樓的範圍，基隆市政府沒有權力把二至四樓改簽約給微風。
截至目前，雙方各執其詞，有關「產權糾紛」已經進入法院審理中，尚未有判決結果，等到法院判決「二樓至四樓」產權到底屬於基隆市府，還是NET時，真相就會大白。