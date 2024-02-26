韓FIFTY FIFTY成員單方面解約！前公司求償130億韓元 共起訴12人
南韓女團FIFTY FIFTY因一首〈Cupid〉爆紅，但卻在團體人氣上升之際，向所屬經紀公司ATTRAKT提出「終止合約」，音樂製作人The Givers代表安成日，被指控是煽動成員出走的幕後主使，對此，日前安成日也已認罪，團體目前僅成員Keena回歸公司。隨後ATTRAKT便宣布與Saena、Sio、Aran 3位成員解約，並針對她們與其父母、安成日、理事白真實（音譯）等共12人，求償至少130億韓元（約新台幣3.12億）的損害賠償。
記者張芸婷／綜合報導
FIFTY FIFTY以一首〈Cupid〉走紅後，就遭到團體「音樂製作人安成日」的煽動，成員集體向公司提出解約要求，並試圖奪取商標權。
事實上，當初爆發合約爭議時，ATTRAKT代表全洪俊就釋出善意，表示「希望和成員們和解，且隨時可以重新開始活動」，不料，成員們卻選擇躲在家人和辯護人背後，並單方面終止合約，唯獨成員Keena在發現問題後，立刻道歉、說出事情經過，成功回歸公司。
據韓媒《STARNEWS》報導，在ATTRAKT的訴狀被受理後，目前被告人已依次提交答辯書，正在面對審判，但第一次審判日期尚未決定。
然而，由於3位前成員（Saena、Sio、Aran）仍舊沒有和解的意願，甚至強硬的表態「絕對不會回到原公司」的態度，最終雙方也未能進行調解，使得經紀公司ATTRAKT只好強硬應對，提告討公道。而FIFTY FIFTY也為尋找新成員加入，積極展開全球徵選。
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