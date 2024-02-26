台日職棒交流賽非國際賽事 大巨蛋籌備處：若遠雄有意見可申覆
日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒，3月2日、3日將在台北大巨蛋舉辦交流賽，不過，台北市府認定此賽事為「商業性活動」而非「國際性職棒賽事」，依大巨蛋營運契約，負責營運的遠雄集團須把收入的千分之6分潤金繳給市府，未來恐影響國際級職棒球隊來大巨蛋打球的意願。對此，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今（26）日回應指出，巨人隊賽事屬友誼賽性質，非正式性國際賽，且有對外售票；如果遠雄巨蛋公司對於市府的決定有意見，市府有申覆機制。
記者潘千詩／台北報導
陳世浩表示，大巨蛋是BOT性質標案，由遠雄巨蛋公司負責場地經營，市府非常樂見台灣及國際知名的棒球隊來大巨蛋舉辦正式性比賽。這次巨人隊賽事，屬於友誼賽性質，並非正式性國際比賽，而且有對外售票，具商業性質。因此，市府沒有同意遠雄巨蛋公司申請扣減營收分潤。如果遠雄巨蛋公司對於市府的決定有意見，市府有申覆機制。
根據大巨蛋營運契約載明，遠雄每年需向市府繳交千分之6營收作為分潤金，舉辦體育賽事收入可免扣千分之6。讀賣巨人隊來台與中信兄弟、樂天桃猿舉辦交流賽，遠雄巨蛋依契約「舉辦國際性職棒賽事」申請減扣營收分潤，但台北市政府認為是商業性活動，不予減扣。
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