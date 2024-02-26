啦啦隊畇二「人氣快追過林襄」！親曝中信新學妹2特色：會很震撼
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員畇二與梓梓、于齊薇、草莓、Judy、珮含一同參與的節目《炸裂吧！女孩》即將迎來總冠軍賽，今（26）日6人一同出席黃隊最後一場公演彩排記者會。面對人氣票數快要追上林襄，畇二相當謙虛地感謝大家支持，同時也悄悄透露今年Passion Sisters未露面的新成員，會讓大家很震撼。
記者詹鎰睿／台北報導
為提前慶祝畇二生日，黃隊成員們還特地準備生日蛋糕，一度讓她差點掉淚，也顯現6人團結一心的好感情。面對即將到來的總冠軍賽，眾人信心十足，畇二更點出黃隊的最大優勢「團結」，絕對會拿下節目冠軍，更在現場許下生日願望，「我希望我們黃隊可以拿下第一名，也希望大家未來發展都能更好，節目畢業後還能再一起表演，這是我很大的願望。」
談到在節目的總人氣票數即將追上林襄，目前位居第二名，畇二則謙虛地表示，「我自己是覺得沒有機會可以打敗她，畢竟還是有點落差，也沒想過自己的名次會這麼前面，我很感謝象迷們以及黃隊其他粉絲的幫忙。」
由於Passion Sisters日前證實，除了練習生，今年還會加入3、4位新成員。身為學姐的畇二也賣起關子，「當然一定會有學妹進來啊！大家可以期待一下，她們都長得很可愛、很漂亮。」也透露自己有小小相處過。至於會不會很震撼？畇二回答：「我覺得有！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道