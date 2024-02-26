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百萬象迷注意！讀賣巨人出戰中信兄弟　坂本勇人等豪華陣容出擊

▲樂天桃猿選手林立（右）、中信兄弟選手王威晨（左）和讀賣巨人選手大勢（中）出席讀賣巨人軍90週年台灣試合記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.12）
▲樂天桃猿選手林立（右）、中信兄弟選手王威晨（左）和讀賣巨人選手大勢（中）出席讀賣巨人軍90週年台灣試合記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.12）

記者吳政紘/綜合報導

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日在臺北大巨蛋開打，巨人軍今公布出賽名單，由新任監督阿部慎之助率隊親征台灣，率人氣球星、4屆游擊手金手套得主坂本勇人，經典賽國手岡本和真、戶鄉翔征、大城卓三，以及王牌投手菅野智之等主力，陣容豪華、眾星雲集，將在3月掀起第1波棒球熱潮！

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巨人看板35歲坂本勇人在台灣也相當有人氣，他是2006年日本職棒選秀巨人隊第一指名，職棒生涯今年將邁入第18年，6度獲選中央聯盟游擊手最佳九人、4次金手套，也是國家隊常客，包括2屆世界12強賽、2屆世界棒球經典賽，以及2020東京奧運棒球賽，都是日本武士隊的當家游擊手，今年守備位置將自游擊移防至三壘，受到相當大的關注，這次遠征台灣鎮守三壘，將跟中信兄弟5屆三壘手金手套王威晨對尬守備。

現年34歲菅野智之原本參加2011年日職棒選秀會，同時成為日本火腿與巨人的第一指名，最後由火腿抽到，但他一心想加入巨人，最後並未加盟火腿，隔年再度參加選秀會，如願被巨人第一指名選進，最後順利披上巨人軍戰袍，2013年在一軍首度登板就先發26場，奪13勝6敗、防禦率3.12；11年生涯有8季勝投達雙位數，3季奪中央聯盟勝投王，2017年包辦央聯防禦率王與勝投王，並獲得象徵投手最高榮譽的澤村賞。

來台灣的巨人隊陣中有3位為去年3月世界棒球經典賽國手，包括重砲岡本和真、投手戶鄉翔征及捕手大城卓三。27歲岡本和真連續在2020年、2021年拿下央聯全壘打、打點「雙冠王」，去年敲41轟再奪全壘打王，自2018年起連6個球季，單季全壘打數至少30支以上，產量相當驚人，9年生涯已累積206支全壘打。

23歲戶鄉翔征生涯5年，2020年出賽19場9勝6敗、防禦率2.76，逐漸展現投球威力，2022、2023年連2年取得12勝，是巨人重要的先發輪值之一，他已被預定是今年球季巨人在東京巨蛋主場開幕戰的先發投手；31歲大城卓三職棒生涯7年，去年出賽134場寫下個人生涯單季最多，119安、16轟、55打點、打擊率0.281都是生涯最佳成績，睽違3年後，再奪捕手最佳九人，坐穩巨人主戰捕手位置。

▲巨人隊王牌投手菅野智之，宣布將來台灣。（圖／取材自讀賣巨人隊官方粉絲團）
▲巨人隊王牌投手菅野智之，宣布將來台灣。（圖／取材自讀賣巨人隊官方粉絲團）
讀賣巨人訪台名單

【投手】15名

17西舘勇陽、18菅野智之、19山﨑伊織、20戸郷翔征、30近藤大亮、31赤星優志、36馬場皐輔、46又木鉄平、48田中千晴、58船迫大雅、63泉圭輔、91堀田賢慎、93松井颯、96菊地大稀、014京本眞

【捕手】3名

24大城卓三、27岸田行倫、67山瀬慎之助

【内野手】8名

00湯浅大、2吉川尚輝、5門脇誠、6坂本勇人、25岡本和真、35泉口友汰、55秋広優人、002中田歩夢

【外野手】5名

7長野久義、12萩尾匡也、44佐佐木俊輔、50Okoye瑠偉、59松原聖弥

▲坂本勇人有機會跟著讀賣巨人來台。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
▲坂本勇人有機會跟著讀賣巨人來台。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
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