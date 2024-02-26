百萬象迷注意！讀賣巨人出戰中信兄弟　坂本勇人等豪華陣容出擊

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現年34歲菅野智之原本參加2011年日職棒選秀會，同時成為日本火腿與巨人的第一指名，最後由火腿抽到，但他一心想加入巨人，最後並未加盟火腿，隔年再度參加選秀會，如願被巨人第一指名選進，最後順利披上巨人軍戰袍，2013年在一軍首度登板就先發26場，奪13勝6敗、防禦率3.12；11年生涯有8季勝投達雙位數，3季奪中央聯盟勝投王，2017年包辦央聯防禦率王與勝投王，並獲得象徵投手最高榮譽的澤村賞。
來台灣的巨人隊陣中有3位為去年3月世界棒球經典賽國手，包括重砲岡本和真、投手戶鄉翔征及捕手大城卓三。27歲岡本和真連續在2020年、2021年拿下央聯全壘打、打點「雙冠王」，去年敲41轟再奪全壘打王，自2018年起連6個球季，單季全壘打數至少30支以上，產量相當驚人，9年生涯已累積206支全壘打。
23歲戶鄉翔征生涯5年，2020年出賽19場9勝6敗、防禦率2.76，逐漸展現投球威力，2022、2023年連2年取得12勝，是巨人重要的先發輪值之一，他已被預定是今年球季巨人在東京巨蛋主場開幕戰的先發投手；31歲大城卓三職棒生涯7年，去年出賽134場寫下個人生涯單季最多，119安、16轟、55打點、打擊率0.281都是生涯最佳成績，睽違3年後，再奪捕手最佳九人，坐穩巨人主戰捕手位置。
★讀賣巨人訪台名單
【投手】15名
17西舘勇陽、18菅野智之、19山﨑伊織、20戸郷翔征、30近藤大亮、31赤星優志、36馬場皐輔、46又木鉄平、48田中千晴、58船迫大雅、63泉圭輔、91堀田賢慎、93松井颯、96菊地大稀、014京本眞
【捕手】3名
24大城卓三、27岸田行倫、67山瀬慎之助
【内野手】8名
00湯浅大、2吉川尚輝、5門脇誠、6坂本勇人、25岡本和真、35泉口友汰、55秋広優人、002中田歩夢
【外野手】5名
7長野久義、12萩尾匡也、44佐佐木俊輔、50Okoye瑠偉、59松原聖弥
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