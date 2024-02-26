彰化伸港3姊弟遇車禍！10歲姊姊對光反應進步 善款專戶3天湧千萬
彰化伸港鄉日前發生一起嚴重車禍，當時陳姓3姊弟過馬路慘遭一名無照老翁駕駛休旅車撞飛，雖就讀小學的弟弟僅受輕傷，但2名姊姊卻雙雙呈現昏迷，所幸今（26）日院方傳來好消息，目前10歲姊姊已對光線有反應，2人的心跳與血壓亦恢復正常，對此，彰基總院長陳穆寬指出，病情最嚴重的妹妹挺過72小時關鍵期，堪稱奇蹟。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳姓3姊弟本月22日傍晚行經建國路、美港公路三段時，在行人穿越道上遭無照駕駛的蕭姓老翁撞飛，警消趕抵時，2姊妹一度失去呼吸心跳，雖送往醫院後恢復生命跡象，但2人仍陷入昏迷中，至於年紀最小的弟弟則僅有腳部受傷，後續已返家休養。
彰化秀傳醫院今天上午表示，10歲姊姊昏迷指數為3分，瞳孔大小3.0，對光反應有進步，目前血壓及心跳正常，後續會安排進一步腦部灌流檢查；至於9歲妹妹所在的彰化基督教醫院則指出，經多日來的搶救，原本使用3種升壓劑已降為1種，這是近日來開始出現的好消息。
全案曝光後，立刻引發社會議論，由於3姊弟單親又是中低收入戶，因此有不少民眾表示願意捐款協助度過難關，經彰化縣府協助開設捐款專戶，目前捐款已超過千萬元，今天中午停止受理捐款，社會處表示，善款將專款專用並成立信託專戶，作為三姊弟未來醫療、復健、照顧及生活所需。
另外，彰化縣政府指出，未來將持續協助三姊弟後續照顧，穩定家庭生活，讓三姊弟能專心就醫、安心就學、安定生活，社會處也呼籲大眾注意個資保密，以維護兒童權益。