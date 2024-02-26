「妳知道全國都在看嗎？」大媽踩花田拍美照　武陵小編直播全都錄

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武陵農場粉絲頁小編今（26）日上午直播時表示，今年花況以二月中上旬最理想，目前已過了粉紅佳人的顛峰花況，但吉野櫻和農場刻意栽種的油菜花田，依舊美不勝收。
小編在油菜花田直播時，目睹花田被想拍美照的遊客硬生生踩出一條路，油菜花東倒西歪，心疼同事們努力的成果被摧殘。他感慨的說「我們常說人家的素質很差，其實自己遊客素質也很差，真的是無解」。此時旁邊突然有人說「先生不好意思，借我們照一下相」。
站在田埂的小編，轉頭見到一名穿著紅色外套的中年婦人，正想走進花田裡拍照，連忙喊「妳在旁邊拍就好了」！婦人雖然很客氣的連說三次「對不起」，絲毫沒打消念頭，邊說「沒關係我們一下就好了」邊往花田深處走去、旁若無人地對著友人的鏡頭微笑。小編連問「為什麼不能走在這邊呢？」、「我都已經現場宣導了，還是不聽、還是要踩進去！」
看直播的網友留言「講不聽，真的要罰錢才會怕」、「宣導了還這樣，很無言」。還有人建議小編「你要大聲告訴她：妳正在上全國直播」，還有人感慨婦人水準「和上次那個爬樹大媽沒兩樣」。
為了解每日花況，很多人上武陵農場賞花之前，都會關注粉絲頁小編的每日現場直播。先前小編為大媽爬櫻花樹拍照一事大怒指「學猴子沒有比較好」，接著又不擔心遊客因此減少，直播園區受到霜害的「咖啡櫻」、「焦糖櫻」現狀，被封為「最誠實小編」。