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中國快艇翻覆2死風波延燒！女藍委齊轟管碧玲　再批綠委擦脂抹粉

▲國民黨立委徐巧芯怒轟海委會主委管碧玲在綠營群組貼文下指導棋。（圖／記者陳明中攝，資料照）
▲國民黨立委徐巧芯怒轟海委會主委管碧玲在綠營群組貼文下指導棋。（圖／記者陳明中攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

中國快艇日前闖入金門水域時，疑似為了逃避海巡追緝而翻覆，釀成2死意外，海巡的執法過程中因為沒有錄影，導致中台雙方互相指控、6次談判均破裂。對此，國民黨立委王鴻薇今（26）日質疑，政府5年前就已承諾編列的密錄器預算，至今不知用在哪裡，且離島海巡密錄器配賦率也嚴重不足；國民黨立委徐巧芯則曬出截圖，怒轟海委會主委管碧玲在綠營群組貼文下指導棋。

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本月14日，中國大陸漁船非法越界闖入台灣金門海域，遭我方海巡盤查時，意外翻覆釀2人溺斃死亡，近日，中國大陸與我海巡署官員，3天內於金門進行6次協商談判。

對此，王鴻薇今天發文質疑，根據海巡署提供資料，配賦各分署密錄器數量計有1,823台，現有1,607台，編裝率88.1%。但這次發生金門海巡爭議的金馬澎分署，配賦數398台，現有204台，編裝率僅51.26%，而東南沙分署編裝率更只有23.08%，如果不是金門海巡爭議，金馬澎、東南沙這些離、外島地區海巡密錄器不足的情況將難以被注意，也嚴重影響海巡人員的執法權。

王鴻薇再指，管碧玲日前提到，海巡署全數欠缺3,061台秘錄器，以今年第二預備金全數支付。但海巡署108至112年以後逐年編列密錄器預算，5年來合計只採購1,358台密錄器，過去5年為何無法補足？114年要籌補3061台密錄器，如此的行政效能，真的有辦法補足嗎？

王鴻薇認為，巡署密錄器對執法人員非常重要，但過去5年公務預算編列都不足，這次發生爭議才用第二預備金，痛批「管碧玲果然跟英系領導人總統蔡英文一樣，每次發生事故只會複製貼上用「全面檢討裝備」來回應，完全沒有對症下藥。

徐巧芯則曬出截圖質疑，管碧玲有沒有到處在有綠營政治人物的群組內下指導棋，「請他們口徑一致幫忙擦屁股？」，直言在真相未明之間，海委會主委若有什麼話要說，應該公開對全民說，而不是只私下偷偷摸摸地跟民進黨的立委說。

▲國民黨立委徐巧芯怒轟，海委會主委管碧玲在群組下指導棋。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲國民黨立委徐巧芯怒轟，海委會主委管碧玲在群組下指導棋。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

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