中國快艇翻覆2死風波延燒！女藍委齊轟管碧玲　再批綠委擦脂抹粉

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對此，王鴻薇今天發文質疑，根據海巡署提供資料，配賦各分署密錄器數量計有1,823台，現有1,607台，編裝率88.1%。但這次發生金門海巡爭議的金馬澎分署，配賦數398台，現有204台，編裝率僅51.26%，而東南沙分署編裝率更只有23.08%，如果不是金門海巡爭議，金馬澎、東南沙這些離、外島地區海巡密錄器不足的情況將難以被注意，也嚴重影響海巡人員的執法權。
王鴻薇再指，管碧玲日前提到，海巡署全數欠缺3,061台秘錄器，以今年第二預備金全數支付。但海巡署108至112年以後逐年編列密錄器預算，5年來合計只採購1,358台密錄器，過去5年為何無法補足？114年要籌補3061台密錄器，如此的行政效能，真的有辦法補足嗎？
王鴻薇認為，巡署密錄器對執法人員非常重要，但過去5年公務預算編列都不足，這次發生爭議才用第二預備金，痛批「管碧玲果然跟英系領導人總統蔡英文一樣，每次發生事故只會複製貼上用「全面檢討裝備」來回應，完全沒有對症下藥。
徐巧芯則曬出截圖質疑，管碧玲有沒有到處在有綠營政治人物的群組內下指導棋，「請他們口徑一致幫忙擦屁股？」，直言在真相未明之間，海委會主委若有什麼話要說，應該公開對全民說，而不是只私下偷偷摸摸地跟民進黨的立委說。