晚安小雞翻版！網紅自導自演「路人強抱孩子」 辯稱事實拍成影片
網紅「晚安小雞」日前跑到柬埔寨自導自演，聲稱闖入詐騙園區「凱博園區」被軍人毆打等等，遭到當地警方逮捕，被判刑2年。現在又出現晚安小雞的翻版！網紅「泳琳姊姊」近日上傳一段影片，稱自己的孩子當街被陌生人抱起來，引來警方關注，警方調查發現泳琳姊姊為「自導自演」，行為已違反《社會秩序維護法》，將通知當事人到案說明。
記者薛羽彤／綜合報導
網紅泳琳姊姊抖音有1萬2千名粉絲追蹤，拍攝內容都是與嫩嬰有關。近日泳琳姊姊發出影片，抱怨松菸文創園區有人「亂抱小孩」。影片中，泳琳姊姊推著嬰兒車和弟弟走在路上，不料一名男子突然將孩子從車上抱起，弟弟質問對方「為什麼可以這樣亂抱別人小孩」、「你看一看把人家抱走是怎樣」。
該名男子解釋自己生不出來，「抱一下又不會怎樣」，還質問泳琳弟弟為何一直錄影，營造出影片真實性，泳琳姊姊還在IG上撻伐對方，「最討厭別人不經過我同意摸我的小孩，誰知道你的手有沒有乾淨，傳染力這麼高，生病你要負責嗎？還有直接抱走的！直接爆炸」。
影片曝光後，有民眾認出地點位於信義區東興路，台北市警察局信義分局警方稱並未獲報，進而調查才發現，影片是泳琳姊姊拍攝團隊所創作，小孩遭抱走的橋段屬為自導自演，非真實事件。
目前泳琳姊姊已將影片從抖音下架，她澄清真的有發生這件事，只是當下來不及錄影，才會選擇拍影片來傳達此議題。不過，信義分局表示，該影片並無加註任何字幕標示為創作者自行拍攝影片，該行為已違反《社會秩序維護法》，將通知相關人到案釐清。
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