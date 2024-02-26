林襄降臨小龍女！20年老龍迷蔣萬安也暈船 興奮嗨喊：真不敢襄信
台灣啦啦隊天花板女神林襄，今（26）日終於官宣加入味全龍啦啦隊，正式成為Dragon Beauties小龍女的一員，消息一出，立刻引發球迷熱議。沒想到，身為味全龍資深球迷的台北市長蔣萬安，還親自跑到林襄臉書留言祝賀，「真的不敢襄信！歡迎妳返襄！」
記者詹鎰睿/綜合報導
2021年加入樂天女孩的林襄，在歷經3年的應援經驗後，確定在今年2月15日離開，一度震撼所有球迷。而在這段期間，林襄轉隊到味全龍小龍女的傳聞不斷，一舉一動備受關注。如今，隨著味全龍球團正式宣布後，林襄本人也在臉書上證實消息，讓龍迷們相當興奮，期待未來天母棒球場的繁榮盛況。
怎料，作為資深味全龍球迷20年的台北市長蔣萬安，得知消息後十分開心，親自跑到林襄臉書貼文底下留言祝賀，「妳來到臺北主場了嗎？真的不敢襄信！代表台北市歡迎妳返襄，一起為台北的榮耀而戰！」此外，還有林襄前同事、樂天女孩成員琳妲也跑來祝福林襄，「妳濃我濃。」均掀起大家熱烈討論。
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