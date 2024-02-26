Makiyo上賭場慘輸3000萬　小室哲哉面不改色掏錢：沒關係

林襄降臨小龍女！20年老龍迷蔣萬安也暈船　興奮嗨喊：真不敢襄信

▲林襄確定加入味全龍啦啦隊，成為小龍女的一員，消息還驚動到台北市長蔣萬安，親自跑來留言祝賀，「歡迎返襄，真的不敢襄信！」（圖／林襄IG）
▲林襄確定加入味全龍啦啦隊，成為小龍女的一員，消息還驚動到台北市長蔣萬安，親自跑來留言祝賀，「歡迎返襄，真的不敢襄信！」（圖／林襄IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

台灣啦啦隊天花板女神林襄，今（26）日終於官宣加入味全龍啦啦隊，正式成為Dragon Beauties小龍女的一員，消息一出，立刻引發球迷熱議。沒想到，身為味全龍資深球迷的台北市長蔣萬安，還親自跑到林襄臉書留言祝賀，「真的不敢襄信！歡迎妳返襄！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年加入樂天女孩的林襄，在歷經3年的應援經驗後，確定在今年2月15日離開，一度震撼所有球迷。而在這段期間，林襄轉隊到味全龍小龍女的傳聞不斷，一舉一動備受關注。如今，隨著味全龍球團正式宣布後，林襄本人也在臉書上證實消息，讓龍迷們相當興奮，期待未來天母棒球場的繁榮盛況。

▲台灣大戰第6戰，台北市長蔣萬安開球，喊話球迷相約大巨蛋見。(圖／北市府提供)
▲蔣萬安多次公開表示，自己是資深龍迷，支持味全龍長達20多年。（圖／北市府提供）
怎料，作為資深味全龍球迷20年的台北市長蔣萬安，得知消息後十分開心，親自跑到林襄臉書貼文底下留言祝賀，「妳來到臺北主場了嗎？真的不敢襄信！代表台北市歡迎妳返襄，一起為台北的榮耀而戰！」此外，還有林襄前同事、樂天女孩成員琳妲也跑來祝福林襄，「妳濃我濃。」均掀起大家熱烈討論。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁４
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
▲除了蔣萬安，還有媒體人黃暐瀚、樂天女孩成員琳妲留言，獲得大家討論。（圖／翻攝林襄FB）
▲除了蔣萬安，還有媒體人黃暐瀚、樂天女孩成員琳妲留言，獲得大家討論。（圖／翻攝林襄FB）
▲林襄加入味全龍啦啦隊小龍女，春訓首秀即將登場。（味全龍提供）
▲林襄加入味全龍啦啦隊小龍女，即將在中華職棒新球季登場。（圖／味全龍提供）

啦啦隊畇二「人氣快追過林襄」！親曝中信新學妹2特色：會很震撼

林襄唱〈千年之戀〉被罵超難聽！好友梓梓幫喊冤：現場沒那麼誇張

中職／重磅加盟！林襄加入味全龍啦啦隊小龍女　開幕戰即將登場

害林襄唱歌被罵翻！關詩敏曝《炸裂吧》6點內幕：根本來錯節目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞