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真實人民保母　澎湖「暖心」航警韓世昌獲激賞

▲澎湖「暖心」航警韓世昌民國95年因母親臥病在床請調回澎湖，每次執勤如遇到行動不便的鄉親，都因感同身受立即伸出援手協助上下輪椅。（圖／記者張茂雄攝，2024.02.26）
▲澎湖「暖心」航警韓世昌民國95年因母親臥病在床請調回澎湖，每次執勤如遇到行動不便的鄉親，都因感同身受立即伸出援手協助上下輪椅。（圖／記者張茂雄攝，2024.02.26）

記者張茂雄／澎湖報導

元宵節假期，一輛計程車停靠在澎湖機場2號門前，航空公司地勤人員推著輪椅在一旁等待轉運工作，只見一名身穿警察制服的員警一個箭步向前，熟練的從車後座抱起一位行動不便的旅客，協助家屬完成安置工作，整個過程大約只有一分多鐘，這一幕讓後方的車輛駕駛用手機拍下，PO上澎湖在地的社群媒體，成為元宵佳節最溫暖的一個風景。

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經記者探詢航警局馬公分駐所所長王晟瀚，得知做好事的是澎湖子弟警員韓世昌，他民國95年因為母親臥病在床請調回澎湖服務，每次在執勤時如遇到需坐輪椅到台灣就醫的鄉親，都因感同身受立即伸出援手協助上下輪椅，讓民眾有一個安全又便捷的轉乘經驗，以避免發生跌倒、掉落的意外。

剛調任澎湖機場的所長王晟瀚說明，24日元宵節當天11 時許，一輛計程車載送搭機民眾至澎湖機場航廈前下客，航警局馬公分駐所員警韓世昌在執行交通整理業務時，看見該車門敞開許久，於是主動趨前查看關心，發現後座乘客為行動不便之老翁，隨行家屬（皆為女性）欲帶老翁至本島就診。只見航空公司地勤人員推著輪椅前來，老翁卻突然不肯下車搭機。

一旁的韓世昌見狀，回想起以前照護母親時種種辛勞，遂與家屬合力勸說老翁，答應他會帶他回到將軍，連哄帶騙鬆懈長者不願離開澎湖的戒心；在老翁情緒平靜後，韓員見機不可失，立即鑽入車內一把抱起老翁，讓他平穩地安置於輪椅上。

▲航空警察局高雄分局分局長殷盤銘表示，員警執行各項勤務時，除依相關作業規定外，並應秉持「同理心」為民服務。（圖／記者張茂雄攝，圖右航警局馬公分駐所長王晟瀚，左為員警韓世昌。2024.02.26）
▲航空警察局高雄分局分局長殷盤銘表示，員警執行各項勤務時，除依相關作業規定外，並應秉持「同理心」為民服務（圖右航警局馬公分駐所長王晟瀚，左為員警韓世昌）。（圖／記者張茂雄攝，2024.02.26）
韓世昌表示，回澎湖服務已經18年了，在機場看見澎湖鄉親常為了到台灣就醫轉診，舟車勞頓搭機十分辛苦，雖然在各級民意代表與政府努力之下，澎湖的醫療環境進步巨大，但很多家庭還是免不了有搭機轉診的需求，這是澎湖人的無奈，他也抱著人在公門好修行的信念，只要有機會他都會盡力協助。

韓姓員警的義行在澎湖地方網路社團引起廣大迴響，網友紛紛留言稱道：「警員好貼心」、「澎湖警察富有人情味」及「人間處處有溫情」等正向鼓勵。航空警察局高雄分局分局長殷盤銘表示，員警執行各項勤務時，除依相關作業規定外，並應秉持「同理心」為民服務。本件員警於疏導航空站站前交通外，又能即時協助乘客安全下車至本島就診。值得嘉許！

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