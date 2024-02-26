真實人民保母　澎湖「暖心」航警韓世昌獲激賞

我是廣告 請繼續往下閱讀
剛調任澎湖機場的所長王晟瀚說明，24日元宵節當天11 時許，一輛計程車載送搭機民眾至澎湖機場航廈前下客，航警局馬公分駐所員警韓世昌在執行交通整理業務時，看見該車門敞開許久，於是主動趨前查看關心，發現後座乘客為行動不便之老翁，隨行家屬（皆為女性）欲帶老翁至本島就診。只見航空公司地勤人員推著輪椅前來，老翁卻突然不肯下車搭機。
一旁的韓世昌見狀，回想起以前照護母親時種種辛勞，遂與家屬合力勸說老翁，答應他會帶他回到將軍，連哄帶騙鬆懈長者不願離開澎湖的戒心；在老翁情緒平靜後，韓員見機不可失，立即鑽入車內一把抱起老翁，讓他平穩地安置於輪椅上。
韓世昌表示，回澎湖服務已經18年了，在機場看見澎湖鄉親常為了到台灣就醫轉診，舟車勞頓搭機十分辛苦，雖然在各級民意代表與政府努力之下，澎湖的醫療環境進步巨大，但很多家庭還是免不了有搭機轉診的需求，這是澎湖人的無奈，他也抱著人在公門好修行的信念，只要有機會他都會盡力協助。
韓姓員警的義行在澎湖地方網路社團引起廣大迴響，網友紛紛留言稱道：「警員好貼心」、「澎湖警察富有人情味」及「人間處處有溫情」等正向鼓勵。航空警察局高雄分局分局長殷盤銘表示，員警執行各項勤務時，除依相關作業規定外，並應秉持「同理心」為民服務。本件員警於疏導航空站站前交通外，又能即時協助乘客安全下車至本島就診。值得嘉許！