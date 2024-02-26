日本動畫《詐騙之王》驚見「中華民國身分證」！超神還原畫面曝光
《詐騙之王》（GREAT PRETENDER）是WIT STUDIO公司製作的日本動畫，由鏑木宏導演，在2020年推出第一季後獲得廣大迴響，近期也即將推出續作，卻沒想到舞台竟是在我們熟悉的台灣，甚至劇中更出現超還原的「中華民國身分證」，立刻在台灣引發廣泛討論。
記者潘毅／綜合報導
《詐騙之王》的劇情講述一位名為枝村真人主角，自認是日本第一的天才詐欺師，平時與小弟在淺草街頭進行詐騙，卻在某天遇見了觀光客羅蘭，遭對方反將一軍，這次事件徹底改變枝村真人的人生，讓他逐步邁向「詐騙之王」的道路。
到了第二季劇情，則講述了羅蘭的前女友桃樂絲，在進行金盆洗手前的最後一次詐騙時，意外失手，遭人開槍落海，結果命大在台灣附近小島被漁民救起，但也因此喪失記憶，並以「李香香」這個新身分開始生活，之後也將成為續作新故事《詐騙之王 razbliuto》新章節的開端。
由於《詐騙之王 razbliuto》官方近期放出的最新宣傳片中，出現了「李香香」的超精緻身分證畫面，還有許多台灣著名景點，包含101大樓以及釣蝦場等等，因此也吸引了大批台灣動漫迷的關注，紛紛讚嘆：「這身分證也太精細了吧」、「製作組太強了拉」。
目前《詐騙之王》第一季、第二季在台灣，能在Netflix上進行收看，但其續作《詐騙之王 razbliuto》則是由Crunchyroll拿下日本以外的海外播放權，這是台灣民眾較為不熟悉的串流平台，上面的日本動畫也不會提供中文字幕支援，因此聽不懂日文的民眾，可能得等待其他正版授權方後續的代理製作。