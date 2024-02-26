歡慶府城400 攜手在地美食席開百桌吃好料看無人機煙火
歡慶台南今年建城400週年，安平遊艇業者結合台南燈會，攜手台南9間在地知名美食店家，推出12道辦桌料理，將於3月2日舉辦辦桌活動，每桌10,000元，讓民眾邊吃好料、欣賞無人機煙火秀，前30組報名者，還能在海景區用餐，享受海景第一排的美食饗宴。凡報名參加，活動當天有機會抽中遊艇搭乘，從海上視角欣賞港灣美景。活動限額100桌，即日起開始報名，至額滿為止。
記者郭俊暉／台南報導
為慶祝今年「台南四００」盛事，有艇俱樂部首次發起主辦，預計於3月2日星期六，舉辦「府城400周年辦桌｜台南知名小吃大集合」活動，攜手9間在地知名美食店家「阿裕牛肉火鍋」、「糯夫米糕」、「二師兄滷味」、「七誠米粿」、「阿鳳浮水魚羹」、「淺草蝦捲」、「依蕾特布丁」、「義豐冬瓜茶」、「舊李合興蜜餞」，並邀請在地知名總舖師「阿富師」掌廚，每桌擺上傳統蹄膀筍乾、道地白菜滷、紅燒鮮鱸魚，讓民眾一次就能吃到多種台南必吃美食及總鋪師料理。
配合燈會空中展演時間，晚上19點45分至19點57分，還能邊吃好料，邊欣賞500台無人機煙火秀表演二部曲「府城詩畫(文化)」，享受視覺及味覺的雙重感官饗宴。此外活動當天還有遊艇抽獎活動，凡報名者都享有抽獎機會，預計抽出50位免費搭乘遊艇，從海上視角欣賞安平絕美景緻。
有艇俱樂部執行長張鴻文表示，結合辦桌文化及遊艇體驗，是項新嘗試，配合台南建城400週年活動，攜手在地店家及總鋪師聯合上菜，一次把台南必吃美食端上桌，讓民眾一次就能吃到多種特色料理，享受美食不必再東奔西跑。除了吃美食、當天還有無人機煙火秀、遊艇抽獎，傳統技藝表演等精彩活動，邀請大家一起來共襄盛舉！