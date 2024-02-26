62萬股東看過來！玉山金股利配發將調整 現金有望提高至7成
玉山金控今（26）日召開法人說明會，公布2023年自結淨收益666.8億元，稅後淨利成長38.1%達217.6億元，創歷年最高紀錄，每股稅後盈餘(EPS) 1.41元、股東權益報酬率（ROE）10.05%、資產報酬率（ROA）0.61%。對於今年股利政策，董事長黃男州表示，今年股利將調整，現金股利希望可以達到7成，股票股利酌量發放，而且今年配息率會比往年80%至85%更高，可能超過9成上限。至於現金股利能否拚1元以上？他說：「我們來努力看看」。
記者顏真真／台北報導
玉山金控旗下子公司去年獲利表現，玉山銀行稅後淨利196.0億元，成長32.3%，證券淨利12.9億元、創投淨利12.1億元，各子公司均獲利能力良好。而玉山金2024年1月自結淨利28億元，金控及銀行均創單月獲利最高。2023年淨手續費收入215.1億元創歷年新高，年增11.6%，第四季單季淨手收57.6億元同創單季新高。財富管理全年淨手收93.1億元，年成長17.7%，保險、債券等金融產品分別成長24.6%、41.1%。玉山開辦財管2.0業務，為首家完成發行境內外結構型金融債券商品的銀行，累積募集規模為市場上同類型商品最大，展現玉山經營高資產顧客的特色。
至於玉山信用卡全年淨手收成長12.3%，簽帳金額成長12.6%並創歷史新高，流通卡723萬卡位居市場第二。玉山積極布局境外旅遊商機，繼發行星宇航空聯名卡、熊本熊聯名卡後，攜手日本最大掃碼支付業者PayPay，透過玉山Wallet App「電子支付綁定玉山信用卡付款」，即可於日本百萬家特店消費，提供旅客現金、信用卡外的支付方式，成為台灣唯一提供日本跨境電子支付的銀行。
對於今年股利政策，玉山金董事長黃男州指出，去年玉山金現增160億，整體獲利也相當 ，金控獲利年成長38.1%，資本也相當充促，過去玉山股利政策常用的是一半股票股利一半現金股利，今年會做調整，「希望現金股利可到7成，比較多現金股利，股票股利酌量就可以」，未來除非資本有更多需求再做改變，但最後仍要經董事會及股東會通過。
另外，他也提到，2022年受美元升息影響，牽涉因素較多，過去股利配發率多維持在80%至85%，最多法定是配到9成，去年雖然只賺1.41元，可是2023年殖利率提升，造成淨值減項，扣掉分配盈餘後去年比較低。由於原來損失的淨值回來，依會計規定，當初提存特別盈餘公積可回到可分配盈餘，將可配發超過上限的9成，今年有機會、理論上會比85%更高。