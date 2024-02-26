讀賣巨人交流賽／「超新星」外野手佐佐木俊輔！未來中外野手人選
讀賣巨人今（26）日宣布90週年紀念試合在台灣、台北大巨蛋名單出爐，其中18日對韓國職棒三星獅單場3安猛打賞，並且貢獻5打點的外野手佐佐木俊輔也被帶入名單中，他被看好是未來球隊中外野手主力，並且才24歲，《NOWnews今日新聞》也特別介紹這位菜鳥球員。
記者吳政紘/綜合報導
比起其他外野手長野久義、歐可耶瑠偉、松原聖弥等，佐佐木俊輔算是「菜」等級，但是他經過帝京高校、東洋大學，日立製作所等，棒球之路算是都在名校、有名的企業上班。
尤其巨人隊也檢測他的打擊球速，初速卻高達170公里，讓巨人軍的阿部慎之助監督也讚不絕口，網路上球迷都紛紛留言「他看起來不像新人」、「這樣下去會拿到先發名單。」等。
巨人隊中外野手有歐可耶瑠偉、松原聖弥，還有萩尾匡也，除了松原外，幾乎都是具有長打實力的選手，佐佐木打擊也很有魅力。
佐佐木是去年第三指名進入讀賣巨人軍，並且簽下6000萬日幣、1200萬年薪的外野手，不僅是「走守攻」三拍子的外野手，更是很有機會威脅丸佳浩等外野手的新人。
巨人隊外野部分，一直都需要十分穩定的火力供輸，在坂本勇人、長野久義等球員年紀逐漸年長狀況，需要有更多新人竄起。
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