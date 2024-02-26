欠款20萬元搞消失！新北男大街上巧遇債主 下秒慘遭噴辣椒水痛毆
新北市一名陳姓男子（32歲），近期因手頭緊陸續向國中時期認識的陳姓友人（28歲）借款約20萬元，沒想到陳男事後除了未按時還錢外，還避不見面，直至今（26）日凌晨雙方在路上巧遇，一言不合爆發肢體衝突，陳嫌為阻止對方離去，遂拿出辣椒水噴灑，全案已依妨害自由及毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳姓犯嫌先前陸續借陳男20萬生活費，但事後卻發現對方刻意斷聯，今天凌晨4時許，陳嫌載著友人開車行經新莊建國一路附近發現陳姓男子身影後，便立刻撞向對方機車，並在拉扯過程中掏出辣椒水噴灑，導致陳男身體不適、眼淚狂流，所幸在事態即將失控之際，警方及時趕抵將全部人帶回派出所。
事後警方在現場查扣辣椒水及K他命鏟管等證物，由於被害人陳男提出妨害自由告訴，因此訊後已依妨害自由、毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。
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