巨人交流賽非國際賽！遠雄質疑北市府認定模糊：把棒球賽當泰勒絲

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臺北市府將即將開打的讀賣巨人台灣交流賽定性為「商業性活動」而非「國際性職棒賽事」，因此不予減扣營收分潤。根據大巨蛋營運契約，遠雄集團須向市府繳交收入的千分之六作為分潤金。台北大巨蛋的分潤金計算方式為場租加上票房收入抽成。遠雄指出，去年從大巨蛋預備賽，到12月棒球亞錦賽的場租都是免費，讓球員測試場地，而本次讀賣巨人軍來台將是大巨蛋第一次收場租。
遠雄集團質疑北市府認定標準模糊
對於台北大巨蛋賽事標準認定，遠雄集團提出質疑，特別是在市府先前鼓勵民間廠商承接國際性賽事，遠雄集團副總楊舜欽表示：「作為BOT契約方，是希望知道市府對於各類賽事認定的標準，而非先鼓勵廠商承接舉辦後，真的要舉辦了又突然對賽事的性質的認定刁難，很多事情民間企業希望先講明標準在哪，由誰來決議，甚至如何說明申訴。」
北市政具函認為讀賣巨人邀請賽事不具「國際性，全國性、職業性或公益性」，因此認定巨人來台交流賽為商業活動，楊舜欽進一步提出幾項關鍵問題，「包括誰來認定賽事的性質，標準是什麼，棒球賽到底分多少種類，這些由誰說的算？」並指出，當初市府並未明確說明標準，楊舜欽更直言，北市府把巨人交流賽當成泰勒絲（Taylor Swift）演唱會商業活動。
楊舜欽提到，「不僅讀賣巨人來台交流賽，3月還有中華職棒熱身賽，以及之後的中職例行賽、明星賽等同樣沒有所謂國際積分，未來是不是也是這樣的標準？」
大巨蛋籌備處：若遠雄有意見可申覆
大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，巨人隊賽事屬友誼賽性質，非正式性國際賽，且有對外售票，如果遠雄巨蛋公司對於市府的決定有意見，市府有申覆機制。
對此遠雄集團回應：「我們尊重市府官員的判斷，只希望以後讓民間廠商事前知道，未來類似國際邀請賽，能夠作為評估依據。」楊舜欽強調，遠雄集團與市政府之間長期的合作關係應基於信任。
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