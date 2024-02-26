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1月3大產業景氣上揚　台經院：製造、服務業雙引擎帶動GDP破3%

▲台灣經濟研究院院長張建一表示，台灣景氣慢慢變好，AI相關應用帶動景氣反彈。今年來講就是製造與服務雙引擎，讓台灣經濟成長率應該會突破3%。(資料照片/ 台經院提供)
▲台灣經濟研究院院長張建一表示，台灣景氣慢慢變好，AI相關應用帶動景氣反彈。今年來講就是製造與服務雙引擎，讓台灣經濟成長率應該會突破3%。(資料照片/ 台經院提供)

記者魏妤庭／台北報導

近來氣溫持續下降，但景氣呈回暖，台經院今（26）日公布1月製造業、服務業以及營造業氣候測驗點聯袂上揚，呈現「三陽開泰」。其中，製造業受惠半導體供應鏈庫存漸消化，AI晶片市場擴大相關需求。台經院院長張建一表示，台灣景氣慢慢變好，雖不像2021年那麼快，但還是會呈正成長，經濟成長率應該會突破3%。

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台經院今日公布1月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點為98.05點，較上月修正後97.06點上揚0.99點，呈現連2個月上揚趨勢。服務業氣候測驗點為93.97點，較上月修正後93.22點，上揚0.75點，呈現連續3個月上揚態勢。1月營建業營業氣候測驗點為106.49點，較2023年12月105.84點上揚0.65點，呈現連續3個月上揚的態勢。

其中，製造業部分，台經院表示，晶圓代工景氣受惠於AI晶片市場規模持續擴大，加上通訊領域需求有所改善，使得庫存去化進程加速，帶動部分晶圓代工廠商產能利用率呈現好轉，有3成比例電子機械業廠商看好當月景氣表現。另鋼鐵基本工業則因下游外銷訂單及回補庫存力道緩步增溫，有5成以上廠商看好當月景氣表現。

▲（圖／台經院提供）
▲台經院今（26）公布1月景氣動向調查，其中製造業、服務業、營造業氣候測驗點聯袂上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，外需回溫，支撐台灣經濟往3%邁進。（圖／台經院提供）
服務業部分，台經院指出，1月銀行業擺脫增提壞帳壓力，且受惠升息趨勢和穩健的存放款成長影響，帶動淨利差增加，再加上觀光旅遊和過年消費刷卡量增加，有近3成銀行業者看好當月景氣表現。另受惠於經紀業務持穩，自營業務隨台股反彈而改善，券商業績較佳，故有一半比例的證券業者看好當月景氣表現。餐飲業則是因國內旅遊需求不旺，但企業獎勵聚餐活動熱絡帶動餐飲營收成長，因此呈現兩極看法，看好與看壞分別都是4成左右。

營建業部分，台經院表示，主要因手工程案量及承攬合約金額增多，帶動多數廠商2024年1月營收均較2023年同期顯著增加，因而目前國內營造市場尚維持擴張形勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，原本去年下半年擔心11月、12月開始，製造業景氣遇到阻礙，雖走得有些顛簸，但整體來說，製造業景氣還在持續往上。此外，股市表現好，觀光客來得多，所以目前消費依然穩健，去年台灣經濟內溫外冷，外銷表現不好，今年看來，外需開始回溫，支撐台灣經濟往3%邁進。

張建一表示，台灣景氣慢慢變好，但速度不會像是2021年那麼快，不過因為新興科技，特別是AI相關的應用，不管硬體或軟體，確實帶動這一波景氣反彈。而內需消費因為去年基期較高，所以今年成長率會沒有這麼高，但是還是會正成長，所以今年來講就是製造與服務雙引擎，讓台灣經濟成長率應該會突破3%。

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