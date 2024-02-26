明天還會跌破10度！228快閃回溫　周五冷氣團更強「全台濕又冷」

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氣象署預報員黃恩鴻說明，明天冷氣團減弱，各地氣溫略微回升，但體感不明顯，早晚低溫分佈上，北部攝氏11至13度、中南部和花東攝氏13至15度，白天高溫北部北部攝氏16至17度、中南部和花東攝氏21至24度，苗栗以北清晨要留意攝氏10度以下低溫，氣象處持續針對9縣市發布「低溫特報」。
黃恩鴻指出，明天台灣北部、東半部、恆春半島及金門、馬祖有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區及澎湖為多雲。
黃恩鴻表示，週三228紀念日和週四，冷氣團離開，各地氣溫明顯回暖，北台灣白天可達攝氏24度、中南部和東部攝氏25至27度，低溫北部攝氏15至16度、中南部和東部攝氏17至19度，早晚還是偏涼。週四入夜過後有鋒面抵達，由北而南水氣慢慢增加，北台灣會率先出現一點雨勢。
黃恩鴻提及，週五冷氣團正式報到，經過整天降溫後，週六清晨最冷，北部僅剩攝氏10至12度，中南部和東部攝氏14至16度，局部將有攝氏10度以下低溫，週五和週六白天高溫，北部僅有攝氏16至17度，中南部和東部攝氏20至23度。
週五和週六水氣相當多，各地皆轉為有短暫雨的天氣型態，其中在北部及東北部降雨範圍較大、時間較長，3000至3500公尺以上高山也有降雪機率；冷氣團預計下週日（3/4）就會減弱回溫，一直到下週三（3/6）才會有新的冷空氣出現。黃恩鴻補充，隨著時序進入3月，預期冷氣團將會越來越少，準備進入春天的天氣型態。