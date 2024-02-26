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明天還會跌破10度！228快閃回溫　周五冷氣團更強「全台濕又冷」

▲明（27）日受冷氣團影響，仍有攝氏10度以下低溫，2月28日短暫回溫後，週五更強的冷空氣南下，全台降溫有雨。（圖／記者陳明安攝）
▲明（27）日受冷氣團影響，仍有攝氏10度以下低溫，2月28日短暫回溫後，週五更強的冷空氣南下，全台降溫有雨。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

今（26）日受冷氣團影響，北台灣全天偏冷，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（27）日冷氣團稍微減弱，但清晨苗栗以北仍會有攝氏10度以下低溫出現，週三228、週四（2/29）才會明顯回溫，全台白天都有攝氏20度以上，週五、週六（3/1、3/2）將有下波冷氣團，北台灣普遍低溫回到攝氏10度，且水氣較多，全台都有降雨機率，其中北台灣降雨較持續。

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🟡明天天氣
氣象署預報員黃恩鴻說明，明天冷氣團減弱，各地氣溫略微回升，但體感不明顯，早晚低溫分佈上，北部攝氏11至13度、中南部和花東攝氏13至15度，白天高溫北部北部攝氏16至17度、中南部和花東攝氏21至24度，苗栗以北清晨要留意攝氏10度以下低溫，氣象處持續針對9縣市發布「低溫特報」

黃恩鴻指出，明天台灣北部、東半部、恆春半島及金門、馬祖有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區及澎湖為多雲。

▲冷空氣將在228週三離開，但週五又有新的一波冷氣團，強度比近兩天還劇烈。（圖／中央氣象署提供）
▲冷空氣將在228週三離開，但週五又有新的一波冷氣團，強度比近兩天還劇烈。（圖／中央氣象署提供）
黃恩鴻表示，週三228紀念日和週四，冷氣團離開，各地氣溫明顯回暖，北台灣白天可達攝氏24度、中南部和東部攝氏25至27度，低溫北部攝氏15至16度、中南部和東部攝氏17至19度，早晚還是偏涼。週四入夜過後有鋒面抵達，由北而南水氣慢慢增加，北台灣會率先出現一點雨勢。

黃恩鴻提及，週五冷氣團正式報到，經過整天降溫後，週六清晨最冷，北部僅剩攝氏10至12度，中南部和東部攝氏14至16度，局部將有攝氏10度以下低溫，週五和週六白天高溫，北部僅有攝氏16至17度，中南部和東部攝氏20至23度。

週五和週六水氣相當多，各地皆轉為有短暫雨的天氣型態，其中在北部及東北部降雨範圍較大、時間較長，3000至3500公尺以上高山也有降雪機率；冷氣團預計下週日（3/4）就會減弱回溫，一直到下週三（3/6）才會有新的冷空氣出現。黃恩鴻補充，隨著時序進入3月，預期冷氣團將會越來越少，準備進入春天的天氣型態。

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