《鬼滅之刃絆之奇蹟》伊之助、蝴蝶忍獻聲 大秀中文「我愛你」
《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》已於上周五（2／23）在台上映，官方也特別舉行了「World Tour《鬼滅之刃》絆之奇蹟，邁向柱訓練」聲優巡迴活動，並邀請到「嘴平伊之助」的聲優松岡禎丞，以及飾演「蟲柱胡蝶忍」的早見沙織來台。活動開始前，2位聲優也特別於場外舉行紅毯快閃，並分享了本次來台參與《鬼滅之刃》活動，更大秀中文大喊「我愛你」。
記者張芸婷／綜合報導
《鬼滅之刃》動畫開播至今已邁入5週年，至今仍是許多動漫迷心目中的經典作品，而松岡禎丞也表示作品中有許多令他難忘的場面，不管在電視動畫還是電影版中，都可以看到「嘴平伊之助」在劇中與炭治郎一行人突破困難、相互成長的場景。
扮演「蟲柱胡蝶忍」的聲優早見沙織也提到，《鬼滅之刃》劇中每個角色都有各自的故事與信念，是一部十分具有魅力的作品，將每個角色故事交織的瞬間，都會產生難以言喻的能量，並匯集在故事當中，帶給觀眾感動的劇情。
而活動現場不僅找來了聲優助陣，「炭治郎」與「禰豆子」人偶更驚喜現身走紅毯，粉絲們熱情的夾道歡迎，活動的最後2位聲優還分別用各自角色的聲線大秀中文，說出「我愛你」，令現場觀眾情緒沸騰，為活動畫下了完美的句點。
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