國民黨擬禮讓一席召委！這位資深藍委爆：很可能就是黃珊珊
國民黨總召傅崐萁昨天表態，不排除禮讓一席委員會召委給民眾黨，外界都關注藍營禮讓動向。對此，國民黨立委賴士葆今（26）日受訪時說，他早上收到消息，這一席召委好像規劃要禮讓「財政委員會」，也就是民眾黨立委黃珊珊；國民黨立委徐巧芯則認為，傅崐萁在共識營表態禮讓召委只是「表達善意」，因為民眾黨大多是新科立委，不太可能當召委。
記者林怡昕／台北報導
賴士葆稍早受訪時說，他早上收到消息，國民黨擬禮讓的召委好像是「財政委員會」，也就是黃珊珊所在的委員會，至於黨團怎麼安排自己都尊重。
賴士葆也說，如果有禮讓機制，也希望是「輪流」的，例如一個會期中，有一個委員會讓給民眾黨當召委，8個會期下來，剛好8席民眾黨立委都有機會輪流當召委，這樣構想基本上自己支持。
賴士葆還說，要在委員會提案，至少要3席立委連署，要提法律修正案，至少需要15席立委連署，所以民眾黨還是需要和藍綠合作，而目前看起來和國民黨合作的機會比較大。
徐巧芯則認為，傅崐萁在共識營表態禮讓召委只是「表達善意」，因為民眾黨有8席立委，有7席沒當過立委，新科立委進到委員會就當召委的可能性不大，再加上最有機會當召委的黃國昌，屬於司法法制委員會，可是本屆國民黨團重兵就壓在司法法制委員會，再加上國民黨要力推國會改革，不太可能發生黃國昌當召委，而傅崐萁沒當的情況。