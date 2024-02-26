19歲男陳屍高雄某商旅！房間飄出煙味有異狀　竟是空軍官校大一生

國民黨擬禮讓一席召委！這位資深藍委爆：很可能就是黃珊珊

▲民眾黨黨團副總召黃珊珊被視為最可能成為國民黨禮讓的召委。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲民眾黨黨團副總召黃珊珊被視為最可能成為國民黨禮讓的召委。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總召傅崐萁昨天表態，不排除禮讓一席委員會召委給民眾黨，外界都關注藍營禮讓動向。對此，國民黨立委賴士葆今（26）日受訪時說，他早上收到消息，這一席召委好像規劃要禮讓「財政委員會」，也就是民眾黨立委黃珊珊；國民黨立委徐巧芯則認為，傅崐萁在共識營表態禮讓召委只是「表達善意」，因為民眾黨大多是新科立委，不太可能當召委。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴士葆稍早受訪時說，他早上收到消息，國民黨擬禮讓的召委好像是「財政委員會」，也就是黃珊珊所在的委員會，至於黨團怎麼安排自己都尊重。

賴士葆也說，如果有禮讓機制，也希望是「輪流」的，例如一個會期中，有一個委員會讓給民眾黨當召委，8個會期下來，剛好8席民眾黨立委都有機會輪流當召委，這樣構想基本上自己支持。

賴士葆還說，要在委員會提案，至少要3席立委連署，要提法律修正案，至少需要15席立委連署，所以民眾黨還是需要和藍綠合作，而目前看起來和國民黨合作的機會比較大。

徐巧芯則認為，傅崐萁在共識營表態禮讓召委只是「表達善意」，因為民眾黨有8席立委，有7席沒當過立委，新科立委進到委員會就當召委的可能性不大，再加上最有機會當召委的黃國昌，屬於司法法制委員會，可是本屆國民黨團重兵就壓在司法法制委員會，再加上國民黨要力推國會改革，不太可能發生黃國昌當召委，而傅崐萁沒當的情況。

中國快艇翻覆2死風波延燒！女藍委齊轟管碧玲　再批綠委擦脂抹粉

有表／基隆NET爭議懶人包！謝國樑、林右昌吵什麼　始末一次看懂

夏立言率團訪陸不排斥見官員　談翻船意外「該有的公道就要有」

不只徐巧芯！國民黨團8位副書記長出爐　王鴻薇、顏寬恆也都入列

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞