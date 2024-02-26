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熊本廠兩大咖現身！傳張忠謀密會日本經產大臣？台積電否認

▲台積電熊本廠開幕，傳創辦人張忠謀與日本經濟產業大臣齋藤健闢室密談。為此，台積電對外表示並無密會一事。（圖／台積電提供）
▲台積電熊本廠開幕，傳創辦人張忠謀與日本經濟產業大臣齋藤健闢室密談。為此，台積電對外表示並無密會一事。（圖／台積電提供）

記者許家禎／台北報導

台積電熊本廠（JASM）上周六（24日）舉行開幕典禮，創辦人張忠謀親自出席，日本首相岸田文雄雖未到廠，但透過影片表達祝福之意，也宣布日本政府已決定對JASM的擴建（二廠）。同時間，日本經濟產業大臣齋藤健也到場致意，並傳出會後張忠謀與齋藤健闢室密談。為此，台積電對外表示並無密會一事。

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台積電日本熊本廠JASM於24日開幕，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家皆出席致詞，在典禮中，日本首相岸田文雄亦透過影片宣布，日本政府已決定對最新JASM的擴建予以支持，這也是日本政府對去年12月制訂之國內投資促進方案的具體落實。

本次開幕典禮的與會貴賓包括日本經濟產業大臣齋藤健、自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明、前經濟產業大臣萩生田光一，以及熊本縣知事蒲島郁夫。參與JASM設立的重要夥伴代表索尼集團（Sony Group）董事長暨執行長吉田憲一郎、電裝株式會社（DENSO Corporation）總裁暨營運長林新之助和豐田汽車公司（Toyota Motor Corporation）代表取締役會長豊田章男，以及建設夥伴代表鹿島建設株式會社代表取締役社長天野裕正也出席共襄盛舉。

張忠謀致詞時表示，AI浪潮襲來，聽到不是要幾千、幾十萬個晶片，而是希望蓋更多晶圓廠，對此台積電將審慎評估。針對JASM啟用，他則認為能夠提升晶圓供應鏈的韌性，並復興日本半導體產業。

張忠謀現身，再加上日本經濟產業大臣齋藤健也到場致意，隨後傳出兩位重量級人士在典禮會後闢室密談。但台積電對外表示，並無密會一事。

JASM將生產最佳的特殊半導體技術，協助影像感測器、汽車和其他產業釋放更多的創新。JASM提供專業晶圓製造服務，支持日本半導體生態系的發展，同時也支持全球市場。統計兩座晶圓廠每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22/28 奈米、12/16 奈米和6/7奈米的製程技術，其產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整。

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