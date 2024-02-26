NCT泰容突PO照尋找粉絲！「超感人原因曝」 眾人讚嘆：是真愛啊
南韓人氣偶像團體NCT以成員不斷擴張的世界觀吸引粉絲的目光，雖然團員人數眾多，但每個人都很有自己的特色及魅力，且舞蹈、歌唱實力都相當堅強，其中隊長泰容更因帥氣外貌和超強舞技，吸引了大批死忠粉絲，今（26）日他發行迷你2輯《TAP》，沒想到竟忽然在Bubble（粉絲交流APP）上發起了「尋人啟事」，原來有一位粉絲，直接把宣傳標語掛在身上搭地鐵，為泰容打廣告，引起了他的注意，令他忍不住發文尋人。
記者張芸婷／綜合報導
男團NCT成員之一的隊長泰容，在今天發行了他的第2張個人專輯《TAP》，並在上週六、日（2／24、2／25）於首爾舉辦他的首次SOLO演唱會，吸引大批粉絲前往朝聖。
然而，昨天演唱會結束後，有民眾拍下了泰容的粉絲，身上背著大大的字板，上面寫著「NCT泰容，明天2月26日星期一，下午6點，發售SOLO 2輯，主打歌《TAP》，請大家多多支持」，瞬間在網路上瘋傳。
照片一公開，立刻引來許多人留言：「太有勇氣了！」、「這絕對是真愛」、「太強了！這樣我會想去聽」、「為什麼我感動的眼淚都快流下來了」大讚該名粉絲的勇氣，甚至連偶像泰容都忍不住，想找出來看看她的廬山真面目。
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