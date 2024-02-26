矽統股東看過來！現金股利擬配0.3元 董事會減資每股再退還3.5元
IC設計廠矽統今（26）日發出重訊，董事會決議通過去年財報與盈餘分派案，去年每股稅後盈餘0.76元，擬每股配發現金股利0.3元，董事會也決議辦理現金減資，每仟股減為650股，減資幅度達35%，算算每股將退還股東3.5元，矽統表示全以自有資金辦理，預計今年股東會上通過。
記者許家禎／台北報導
矽統是聯電持股近2成的子公司，2023年8月由聯電董座洪嘉聰出任董座，並兼任矽統策略長展開轉型之路，隨後股價從20元飆高到去年底的50元，一度上演噴出慶祝行情，但隨後股價回落到45元左右。
去年全年營收1.87億元，全年歸屬母公司淨利達5.71億元，去年每股稅後純益為0.76元。該公司董事會通過去年盈餘分配案，將配發每股現金股利0.3元。
矽統指出，董事會決議為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款，減資金額為新台幣26.23億元，消除股普通股股數26.23萬股，減資比為35%，預計每仟股換發650股，即每仟股減少350股。
矽統表示，減資後的後股本為48.72億元，而每股將退還股東3.5元，該案將送今年股東會通過，並送主管機關申報核准後。