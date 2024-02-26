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仁寶聯手聯發科與奇邑　MWC首度亮相NTN衛星物聯網解決方案

▲仁寶與合作夥伴共同推出NTN衛星物聯網解決方案，於各種戶外環境提供高效的通訊服務，滿足用戶多樣化的需求。（圖／仁寶提供）
▲仁寶與合作夥伴共同推出NTN衛星物聯網解決方案，於各種戶外環境提供高效的通訊服務，滿足用戶多樣化的需求。（圖／仁寶提供）

記者許家禎／台北報導

MWC世界行動通訊大會26日至29日於西班牙巴塞隆納盛大舉行，智慧型裝置大廠仁寶今（26）日宣布與聯發科技、奇邑科技、Skylo和Creative5合作展示非地面網路（NTN）衛星物聯網解決方案。這個解決方案可廣泛應用於智慧電網、石油和瓦斯、海事通訊、農業監測、資產追蹤、交通管理、零售業等等，推動未來6G的萬物互聯（IoE）世代。仁寶的衛星物聯網解決方案提供全球網路覆蓋，並在各種戶外環境和位置提供通訊服務。

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仁寶的衛星物聯網解決方案搭載聯發科技的MT6825 NTN晶片組與奇邑科技的LoRaWAN通訊技術，可以結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能，讓仁寶的衛星物聯網解決方案自動鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。企業可以利用衛星通訊技術實現物聯網裝置之間的連線和溝通。

同時，透過與Creative5的合作為企業度身定制的專業電源管理解決方案，讓企業得以精準調節能源使用，極大地降低成本和環境影響。這一合作將為企業提供極致效能的選擇，讓其能夠充分發揮其業務潛力，同時負責任地追求節能減排。

仁寶電腦智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示，這次深度垂直整合的合作模式，展現了對創新的堅定承諾，以及為各行業提供尖端連接解決方案的決心。期待展現仁寶先進技術的能力，並彰顯仁寶在促進全球偏遠地區連結與通訊革命的實力，為6G發展奠定基礎。

仁寶於2月26日至2月29日期間參加MWC 2024 Barcelona 巴塞隆納移動通訊展，展位位於巴塞隆納展覽中心5館5J53的展攤。MWC巴塞隆納是全球最大的移動通信展會之一，預計超過8萬名專業參與者參加，是業界領袖和創新者互相交流、合作和展示最新技術的國際展會。

仁寶於攤位上將示首次亮相的NTN衛星物聯網解決方案之外，引領B5G技術發展以及最受全球關注的永續議題，展出包含5G終端設備、5G小基站、5G模組、ESG碳管理、能源管理、綠能服務等創新產品，將一次完整呈現於現場。這次展出將進一步實踐仁寶對於創新、永續、合作和NTN衛星物聯網解決方案推進的承諾。


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