年終獎金不敢亂投資！想用高利抗通膨　新台幣3個月定存年息有3%

台新數位銀行Richart表示，理財首重資金分配，建議民眾可先根據使用目的，將年終獎金或過年紅包按比例進行分配，舉例來說，可採取「2-3-5原則」，區分為投資儲蓄（比例20%）、生活額外花費（30%）及日常花費（50%）。假設年終獎金10萬元，預留2萬元投資、儲蓄和償還債務，孝親、旅遊等生活額外花費控制不超過3萬元，再保留5萬元做為生活支出和家用，原則以維持生活支出優先，但至少保留兩成資金進行投資理財，提醒投資比例勿高於生活開銷。
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滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘也表示，歷經前2年美國聯準會（Fed）快速升息後，市場預期升息循環進入尾聲，也看到民眾持有新台幣的意願提升，再加上多數人習慣於農曆年前後進行資金配置調整，因此，滙豐銀行特地推出市場少見的新台幣年息3%優利定存活動，幫助客戶運用短期的閒置資金多賺入利息，避免存款資產被通膨吃掉，同時伺機下一階段投資佈局。
根據行政院主計總處所公布數據顯示，台灣2023年全年消費者物價指數（CPI）年增率達2.5%，為近15年次高，且連續2年超過2%通膨警戒線；納入物價上漲因素後，2023年的實質總薪資為近11年最大減幅。
而要守護得來不易的資產，就以高利抗通膨，滙豐銀行提供首次新開立的私人銀行與卓越理財尊尚客戶，可享有3個月新台幣定存年息 3%的尊榮禮遇，單筆最低承作金額為新台幣100萬元，每一客戶最高承作限額新台幣300萬元。活動總限額為台幣60億元，若活動截止前已達承作上限，將會提前終止活動。
另外，王道銀行則至今年6月28日上晚上8點止，新舊客戶皆可參與1年期年利率1.8%的新台幣優惠定儲專案，單筆起存金額為新台幣1萬元，最高上限金額為新台幣300萬元，不限筆數，線上或臨櫃皆可申辦，採複利計息，到期一次給付。
而至3月29日晚上8點止，只要自他行轉入或匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，不論新舊資金，自次一營業日起算6個月內皆適用專案優惠利率，活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元以內，享優惠年利率2%，新台幣20萬元至50萬元以內，享優惠年利率1.5%，超過新台幣50萬元資金，則依王道銀行活儲牌告利率計算利息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。