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8隻鸚鵡狂嗆遊客髒話！動物園「幫轉學」成效曝光：2月照唱聖誕歌

▲還記得因為太愛說髒話，被迫「轉學」的鸚鵡小隊嗎？近期動物園公布了牠們最新現況。（圖／取自IG@lincswildlifepark）
▲還記得因為太愛說髒話，被迫「轉學」的鸚鵡小隊嗎？近期動物園公布了牠們最新現況。（圖／取自IG@lincswildlifepark）

記者潘毅／綜合報導

太過聰明帶來的困擾！還記得因為太愛說髒話，被迫「轉學」的鸚鵡小隊嗎？近期動物園公布了牠們最新現況，認為轉學的確帶來成效，但是卻出現了更逗趣的現象：「牠們到了2月還在唱聖誕歌曲」。

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林肯郡野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park）過去就一直是英國最大的鸚鵡棲息園區，2020年8月份，園方收容了一批共5隻的非洲灰鸚鵡，卻沒想到竟是一段傳奇故事的開始。

▲鸚鵡髒話小隊深獲遊客喜愛，迫於需求，園方甚至還因此推出周邊商品。（圖／取自Lincolnshire Wildlife Park臉書）
▲鸚鵡髒話小隊深獲遊客喜愛，迫於需求，園方甚至還因此推出周邊商品。（圖／取自Lincolnshire Wildlife Park臉書）
當這5隻灰鸚鵡經過休養後，終於遊客面前亮相，但卻因為長時間在外與遊客對談，不慎感染上說髒話的惡習，後來又有3隻鸚鵡加入了這個「髒話小隊」，最終產生出6隻男聲、2隻女聲版髒話鸚鵡，牠們更因此爆紅，吸引許多遊客特地到場朝聖，享受被鸚鵡罵髒話的愉悅感，園方還挨不過遊客的要求，推出了髒話鸚鵡周邊商品。

當時負責照顧牠們的保育員紐頓（Jess Newton）就分析，這些聰明的小鸚鵡，很可能是無意間學習了遊客罵髒話，隨後進行模仿，卻發現人們對此感到吃驚，還會開懷大笑，這便激起了他們的表演慾望。而林肯郡野生動物園也在1月時，祭出「轉學教化」對策，將髒話鸚鵡小隊，與92隻不說髒話的鸚鵡同籠。

原本園方相當擔心，這個「近朱者赤，近墨者黑」的策略，有可能導致反效果，最終讓園區變成有100隻髒話鸚鵡大隊。但經過一個月的試驗期後，髒話鸚鵡們的最新近況也曝光啦，飼育員史蒂夫（Steve Nichols）發現「8隻鸚鵡說髒話的情況已經很少發生，現在更多的是模仿微波爐或是氣炸鍋的聲音」，甚至還有一隻鸚鵡會開口唱「We Wish You A Merry Christmas」，不過考量到目前已經是2月份，似乎已經有些不合時宜了。

▲英國的林肯郡野生動物園，有8隻鸚鵡染上說髒話的習慣，成為動物明星。（圖／取自Lincolnshire Wildlife Park臉書）
▲英國的林肯郡野生動物園，有8隻鸚鵡染上說髒話的習慣，成為動物明星。（圖／取自Lincolnshire Wildlife Park臉書）
史蒂夫笑稱，目前還是有許多來自世界各國的遊客到場朝聖，有些更會在籠子前對鸚鵡飆髒話，希望牠們能有學習反應，但他也苦笑表示：「因為園區會有很多小朋友，還是不希望大人在面前使用這些語言，而鸚鵡的嘴不再這麼髒了，也能算是一件好事」。

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