林襄加入小龍女秒站C位！披上龍袍首露面：希望今年過得更開心
啦啦隊女神林襄今（26）日正式官宣成為中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女一員，稍早，她也披上小龍女的練習服裝首度現身，由味全龍官方YouTube進行直播，捕捉女神的一舉一動。林襄則許下心願，希望今年過得更開心、更快樂。
記者詹鎰睿／綜合報導
林襄在味全龍官方YouTube直播受訪表示，今年是她啦啦隊生涯第四年，覺得有一年比一年還要進步，「今天精神狀況很好，有跟上大家！」提到與前東家樂天桃猿的差異？林襄則表示，應援風格不同，「之前樂天是電子樂，屬於韓式風格，但在味全龍比較台式一點。」也因為從小就在士林區長大，有種回到老家的感覺。
林襄也在小師妹霖霖的引導下，許下今年心願，「期許今年過得比較開心快樂，因為去年太忙了！」結果霖霖逗趣回應，「那我們交換好了，妳代言都PASS過來！」姐妹倆一搭一唱，氣氛相當歡樂。最後林襄喊話粉絲，她會保持初心，「把歡樂散播給大家，還有正能量，享受場上氛圍，繼續當個快樂小襄。」
此外，還有寧寧、小珍奶、詩雅、沛沛、璦昀都相繼分享從練習生轉正的心得，光是與大家一起跳開場舞，就讓她們非常開心，希望粉絲多多支持她們，期許今年味全龍邁向二連霸。
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