汪小菲新歡Mandy結過婚！豪華婚禮照被挖出　前夫長相神似敖犬

胡瓜甩肉16公斤　偕「副業女王」詹子晴現身新北燈會嗨送紅包

▲胡瓜瘦身16公斤之後現身新北燈會，在活動會場發紅包。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲胡瓜瘦身16公斤之後現身新北燈會，在活動會場發紅包。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者張一笙／綜合報導

瘦下16公斤的藝人胡瓜，昨（25）日化身財神爺，與丫頭詹子晴、江坤俊醫師以及活動主持人張柏謙，一同到新北燈會發放紅包，與民眾歡慶元宵，同時宣傳即將在3月4日於TVBS開播的8點綜藝節目《拜託ATM》，現場人潮湧動熱鬧不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲胡瓜（右二）即將擔任TVBS新節目《拜託ATM》主持人，現身新北燈會發放紅包給民眾。（圖／TVBS提供）
▲胡瓜（右二）即將擔任TVBS新節目《拜託ATM》主持人，現身新北燈會發放紅包給民眾。（圖／TVBS提供）
胡瓜表示：「新節目《拜託ATM》除了我之外，還有Sandra也會一起主持，每集都會邀請5位高手進行最強大腦的戰爭，今天跟我一起來到現場的詹子晴、江坤俊醫師還有張柏謙，都是來挑戰過的高手。」至於是誰把獎金帶回家？胡瓜留個懸念，暫時沒有破哏。

▲「副業女王」詹子晴（右）跟著胡瓜一同現身新北燈會，紅包從過年前發到元宵。（圖／TVBS提供）
▲「副業女王」詹子晴（右）跟著胡瓜一同現身新北燈會，紅包從過年前發到元宵。（圖／TVBS提供）
現場活動主持人張柏謙也表示：「新節目《拜託ATM》是我加入TVBS後的第一個通告，我自認是滿會讀書的人，但讀書跟節目的機智問答差很多，可以把自己的潛能逼出來，真的好刺激！」近期因豪灑4.5個月年終被譽為最會賺錢的「副業女王」詹子晴也表示：「我覺得《拜託ATM》的題目都很生活化，但卻又是一般人想不到的答案，反而在日常生活中都很有幫助，我覺得很棒！」

▲胡瓜透露近期已經甩肉16公斤，主要甩掉一部分脂肪，將繼續訓練小肌群。（圖／TVBS提供）
▲胡瓜透露近期已經甩肉16公斤，主要甩掉一部分脂肪，將繼續訓練小肌群。（圖／TVBS提供）
主持群在活動中將節目中的益智問題拿出來與民眾玩起猜燈謎，只要答對就豪邁地送出紅包，詹子晴的紅包也從年終發到元宵，大方不手軟！胡瓜也透露：「最近瘦16公斤而已，先脂肪流掉之後，小肌群再慢慢訓練。」不僅主持群紅包發得大方，現場粉絲也領紅包領得十分開心，現場民眾們紛紛大喊賺到了！

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

胡瓜奪全國除夕夜收視冠軍！侯怡君「人體不倒翁」創下4.66好成績

江大成熱戀熊霓首露臉！新書沒送胡瓜　情人節跟徐薇共度

竹北吊車大王胡漢龑「擁4妻14兒女」超狂！親吐與胡瓜真實關係

宇多田光真的要來！出道25週年首次海外巡迴演唱會　名單驚見台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞