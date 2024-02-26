胡瓜甩肉16公斤 偕「副業女王」詹子晴現身新北燈會嗨送紅包
瘦下16公斤的藝人胡瓜，昨（25）日化身財神爺，與丫頭詹子晴、江坤俊醫師以及活動主持人張柏謙，一同到新北燈會發放紅包，與民眾歡慶元宵，同時宣傳即將在3月4日於TVBS開播的8點綜藝節目《拜託ATM》，現場人潮湧動熱鬧不已。
記者張一笙／綜合報導
胡瓜表示：「新節目《拜託ATM》除了我之外，還有Sandra也會一起主持，每集都會邀請5位高手進行最強大腦的戰爭，今天跟我一起來到現場的詹子晴、江坤俊醫師還有張柏謙，都是來挑戰過的高手。」至於是誰把獎金帶回家？胡瓜留個懸念，暫時沒有破哏。
現場活動主持人張柏謙也表示：「新節目《拜託ATM》是我加入TVBS後的第一個通告，我自認是滿會讀書的人，但讀書跟節目的機智問答差很多，可以把自己的潛能逼出來，真的好刺激！」近期因豪灑4.5個月年終被譽為最會賺錢的「副業女王」詹子晴也表示：「我覺得《拜託ATM》的題目都很生活化，但卻又是一般人想不到的答案，反而在日常生活中都很有幫助，我覺得很棒！」
主持群在活動中將節目中的益智問題拿出來與民眾玩起猜燈謎，只要答對就豪邁地送出紅包，詹子晴的紅包也從年終發到元宵，大方不手軟！胡瓜也透露：「最近瘦16公斤而已，先脂肪流掉之後，小肌群再慢慢訓練。」不僅主持群紅包發得大方，現場粉絲也領紅包領得十分開心，現場民眾們紛紛大喊賺到了！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道