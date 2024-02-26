陸漁船翻覆死傷事件　管碧玲下達三指示「處理過程確實檢討精進」

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管碧玲表示，由此次事件可以看到，海巡署在裝備整備及勤務執行等面向都有需要精進的地方，並提出三項具體指示啟動檢討精進。
首先是「研議成立策進小組」，面對外在環境的快速變化，責成海巡署針對「精進執勤裝備」及「強化執勤管理」等面向，進行評估研議成立策進小組，來改善同仁的執法環境、優化執勤裝備，才能面對日益艱難的挑戰。
第二為「主動澄清破除假訊息」，管碧玲特別提醒大家，事件發展至今，從當初的對於「三無」船舶越界的取締執法事件，已逐漸失焦，對我政府不利的假訊息大量出現，國內學者也陸續提出警訊，必須慎防因此而激起國內的輿論衝突，打擊執法人員的士氣，對於不實訊息要主動澄清，以正視聽。
第三是「確實虛心整體檢討」，本案同仁嚴正執法，惟在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，且案發後的媒體應對，仍有精進的地方，等到事件告一段落，必需針對本案整體處理過程，確實檢討精進。
最後管碧玲特別指示海巡署，本案同仁依法執勤，惟發生人員傷亡，現場執勤同仁亦承受很大壓力，應予以適時關懷並給予專業的心理支持。最後，吳美紅也勉勵所有同仁，勿因單一事件影響各項工作的正常運作，面對當下，愈是艱難、愈要堅定，要堅守崗位一起面對各項挑戰。