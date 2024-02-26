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與蔡英文韓國瑜同台致詞　賴清德：盼上任後全面加深與日本合作

▲賴清德出席日本天皇華誕酒會致詞。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.26）
▲賴清德出席日本天皇華誕酒會致詞。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.26）

記者邱新博／台北報導

2月23日為日本天皇華誕，日本台灣交流協會今（26）日舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，邀請蔡英文總統、副總統賴清德、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲等出席致意，蔡、賴、韓三人也上台致詞。副總統賴清德表示，台灣與日本比鄰而居，常常要共同面對天災、傳染病，也加深了相互間的交流，開展全面性的互動，賴清德表示，他期待在上任之後，在現有的基礎上，加強各面向的合作。

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日本台灣交流協會今日舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，除了蔡英文總統、賴清德、韓國瑜、朱立倫、柯文哲出席之外，還有如前立法院長王金平、外交部長吳釗燮、台灣日本交流協會會長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花等人出席。

蔡英文總統致詞時表示，台灣與日本共享民主自由的價值，在文化經濟也有密切交流，在遇到困難時，也會在第一時間給予對方關懷，大家都能感受到台灣與日本深厚的友誼。蔡英文總統提到，台灣與日本經貿關係日益密切，近日開幕的台積電熊本廠就是最好的例子；台灣已經做好準備與世界各國發展經貿關係，也期待盡早加入CPTPP，為全球繁榮發展貢獻盡力。

蔡英文表示，感謝日本政府在各外長會議中強調台海和平重要性，台灣會強化自我防衛力量，共同守護區域安全和平穩定，台日之間美好堅定的夥伴關係，將持續茁壯，並未彼此創造最好的福祉。

▲蔡英文出席日本天皇華誕酒會致詞。（圖／記者葉政勳攝影，2024.02.26）
▲蔡英文出席日本天皇華誕酒會致詞。（圖／記者葉政勳攝影，2024.02.26）
賴清德致詞時則先祝日本天皇福如東海、壽比南山，日本國國運昌隆。他也再次向日前石川縣能登半島受災民眾表達慰問，他更說，石川縣是台南烏山頭水庫與嘉南大圳起造者八田與一的故鄉，嘉南大圳與烏山頭水庫除了讓嘉南平原成為湍的米倉，即便到現在還供給水源給台積電的新市園區，由此可見兩邊淵源，以及八田與一的貢獻。


賴清德說，台灣跟日本兩國感情深厚，又是比鄰而居，常常面對天災、地變以及傳染病，經過幾十年來的互相幫助與扶持，在患難中發展出真情，這在世界上非常少看到，也促成台灣與日本兩國各面向的合作擴大與深化。

賴清德也提到，台灣日本雙方對對方國民眾做了調查，各有八成的民眾認定對方非常親切與親近，這就是在各方領域的不斷累積的結果。賴清德表示，希望在520他上任以後，能夠在現有基礎之上，台灣能夠跟日本能夠持續加強各領導的合作，台灣有意願，也有能力跟日本合作，創造雙贏以及為未來國際社會作出貢獻。

日本駐台代表片山和之致詞表示，日本憲法第一條規定，天皇是日本國與國民整體的象徵，附帶一提，他跟天皇都出身在1960年，經歷過昭和、平成、令和年代，讓他特別有感觸。


片山和之提到，對於能登半島地震，台灣各界給予很多溫暖慰問，藉此機會再次表達深深謝意，日本再次認識到遭遇困難時，真的有朋友。在三個月前，他被派到最親日、地理接近、地理上經濟上文化上都跟日本有深厚關係的台灣服務，讓他喜出望外，他也提到，他在哈佛大學研究所在傅高義教授指導下，碩士論文決定撰寫有關臺灣民進黨成立及臺灣民主化等議題，當時還是戒嚴、實施報禁的年代，到現在台灣的民主自由發展，上個月更完成總統選舉，也讓他深深感慨，他也要向實現台灣民主的台灣人民表達敬意。

片山和之說，台灣是日本第三大貿易夥伴，日本是台灣第四大貿易夥伴，台灣的半導體產業在世界展現不可或缺的地位，2月24日台積電熊本廠開幕，他將以加強雙邊產業建立更廣泛的合作關係。CPTPP，日本也歡迎台灣的申請與其他成員的溝通。

片山和之也提到，台灣與日本之間幾乎每一刻都有交流，也為台灣與日本關係打下基礎，之後他希望他與內人不只是在台北，也希望到台北以外的地方與其他人交流，並努力介紹更多日本國民認識，台灣是個自由開放非常重要的鄰居。

▲吳釗燮、蘇嘉全、韓國瑜、與片山和之伉儷邀請全場來賓舉杯。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.26）
▲吳釗燮、蘇嘉全、韓國瑜、與片山和之伉儷邀請全場來賓舉杯。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.26）

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