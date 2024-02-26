UBA八強戰力分析／「宇宙政大」拚全勝晉小巨蛋　黑馬虎科瞄準前4

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政大在112學年度UBA公開男一級預賽展現超強實力，以全勝的戰績（15勝0敗）穩坐預賽第一名，繼續朝著連霸目標邁進。去年以政大全勝之姿奪下2023年WUBS世界大學籃球系列賽冠軍，接著在跨聯盟邀請賽，面對職業球隊，政大籃球隊5戰全勝封王，因政大超強的實力，被球迷稱為「宇宙政大」。
雖然今年林彥廷、林勵、涂亦含、黃子軒等重要球員畢業，以及外籍生歐力士、高布瑞離隊，但政大迎來4位新秀——包括南山高中後衛徐得祈、能仁家商射手林子皓、中鋒鄒子羲及基隆商工前鋒廖本謙，並另添兩位大一新生外援，分別是身高208公分的波波卡和206公分的莫斯塔發，與莫巴耶、杜拉米共同組成了強大的「全塞內加爾」陣容。
政大的實力不僅體現在主力陣容上，憑藉其深厚的板凳實力和充足的外籍生資源，甚至能輕鬆調配出兩套先發陣容；尤其隊長莫巴耶鎮守禁區，使得對手在內外線都難以找到突破口，還有唯一入選亞洲盃資格賽中華男籃名單的游艾喆，以及宋昕澔、波波卡、李允傑和吳志鍇等優異表現，無疑是奪冠最大熱門。
健行科大：預賽排名第二，戰績13勝2敗
健行大以戰績第二結束預賽，在UBA公開男一級賽事依舊表現強勢。過去健行科大以能仁家商的體系為基礎，但在攻擊型後場指揮官高錦瑋畢業後，球隊也逐步轉型，本季再度啟用新的外籍生。
健行科大鋒線依舊強悍，除了擁有劉丞勳、蔡宸綱等本土球員，還有外籍生恩洋、哈特威克、史密斯等好手，他們在協助禁區的攻防上發揮關鍵作用，
在預賽階段，健行科大僅對臺灣藝術大學和政治大學各吞下一敗，依舊是冠軍熱門隊伍之一。儘管對手眾多，健行科大仍有機會在複賽中突破重圍，登上台北小巨蛋的舞台上再次爭取最高榮譽。
虎尾科大：預賽排名第三，戰績12勝3敗
虎尾科大的外籍生陣容堅強，擁有5位外籍球員，包括隊長馬克斯、希圖、蒂亞姆、雷燁斯及喬納森，喬納森在本季以場均17.7個籃板領跑UBA籃板王，而加拿大籍的希圖則以場均1.5次阻攻位列阻攻榜第二，顯示外籍生在球隊中扮演著不可或缺的角色。
此外，新生柯舜凱在後場的表現同樣引人注目，不僅場均得分達到11.1，還有著2次抄截和31.6%的三分球命中率，被看作是本年度UBA新人王的有力競爭者。喬納森、馬克斯和希圖三人的得分表現穩定，成為虎尾科大進攻端的主要支柱。
儘管在預賽中對政治大學、健行科大以及國立體大三場比賽中吞下敗仗，這些比賽都是在最後關頭才分出勝負，顯示虎尾科大與頂尖隊伍間具有一定的競爭力。
世新大學：預賽排名第四，戰績11勝4敗
世新大學在本季UBA公開男一級賽事表現起伏，開季強勢4連勝，隨後卻對健行科大、政治大學和輔仁大學時吞下3連敗。不過，世新很快重新振作，並以4連勝強勢收尾，以預賽第四的成績進入8強。
世新主要進攻火力來自「双生配」陳將双和張俊生，這是「双生配」第二年當家，成熟度、默契、與隊友磨合愈佳，與他們同為光復高中出身的李宗漢，以及前線的曾睦軒和外籍生球員一同組成球隊主力，世新憑藉這批主力球員和不錯的板凳深度，有機會連續闖進4強。
世新大學男籃一直在為隊史上的首座UBA冠軍努力。儘管過去兩度闖入冠軍賽，但都敗給政治大學，爭奪冠軍的機會依然在望。
國立體大拉尾盤 臺灣師大吊車尾晉複賽
另外，國立體大拉出連勝尾盤，以10勝5敗預賽第5作收，寫下3年來隊史預賽最佳戰績。接著輔仁大學、臺灣藝術大學戰績皆為9勝6敗，分居第6和第7名，兩隊將尋求重返4強，至於臺灣師大則以戰績7勝8敗吊車尾晉級複賽。
8強比賽時間及轉播資訊
8強複賽將於2月27日至3月5日在臺北體育館（紅館）開打，賽制採單循環，各隊將進行7連戰，2月27至29日連打3天，3月1日休兵，2至5日再打最後4天，取前4名進入3月在小巨蛋舉辦的決賽。
8強複賽除3月1日休兵外，每天4場賽事將透過4平台同步播出，電視看緯來體育台、網路看LINE TODAY，OTT鎖定HamiVideo，中華電信MOD則在愛爾達體育4台，也可以鎖定大專體總YouTube頻道SSUtv持續觀賞賽事重播及好球。
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