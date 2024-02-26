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借鏡柯文哲五五計劃　盧秀燕要廣發長輩圖進攻年輕族群

▲盧秀燕要求警方製作早安圖時加入交通安全文字，方便早輩轉發叮嚀兒孫。（圖／台中市政府提供，2024.02.26）
▲盧秀燕要求警方製作早安圖時加入交通安全文字，方便早輩轉發叮嚀兒孫。（圖／台中市政府提供，2024.02.26）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕今天主持道安會報，發現透過大數據分析，交通肇事率、事故受傷率分屬24歲以下和高齡族群，因此指示所屬包裝交通安全宣導，將通訊軟體LINE每天的「早安與祝福」加入「注意交通安全更平安」等長輩圖，透過長輩們將交通安全圖卡廣傳給子女和孫子女，攻進晚輩心裡，達到更高的宣導效益。

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台中市長盧秀燕今（26）日主持道安會報時指出，考照前後的年齡層（18歲以下及18至24歲）為交通肇事率較高的族群，絕大部分在學，建議可與台中市高中職學校或境內大學合作統計，針對某些交通肇事率高的學校，加強交通安全教育宣導，更細膩投放受眾。

總統選舉時，民眾黨主席柯文哲觀察到有6成的孫子女，小時候曾與祖父母輩一起生活，因此推動「孫子兵法五五計畫」戰術，盼支持者每周至少5次、與長輩對話5分鐘的戰術。盧秀燕則借鏡祖孫情的理念反向推動，要用「阿嬤的話」打進孫子女的心。

▲台中市長盧秀燕今日主持道安會報。（圖／台中市政府提供，2024.02.26）
▲台中市長盧秀燕今日主持道安會報。（圖／台中市政府提供，2024.02.26）
盧秀燕說，交通安全宣導要順應長輩們的習慣，建議可使用他們最熟悉的方式，例如長輩圖去包裝，將通訊軟體LINE每天的「早安與祝福」加入「注意交通安全更平安」訊息，讓交通安全宣導更深入連結長輩們的日常生活，同時透過長輩們將交通安全圖卡廣傳給家庭中的年輕人，叮嚀更多市民遵守交通規則，達到更高的宣導效益。

交通警察大隊長劉明興指出，市警局訂定「降低交通事故提升交通安全實施計畫」，以交通3E政策為主軸，由交通工程（Engineering）、教育宣導（Education）及交通執法（Enforcement）等面向，強化各項防制作為。警方除針對高肇事路口及特定肇事族群（外送員、機車或行人等）定期辦理大型創意主題式宣導活動。

此外也會依照市長建議，以分群分眾方式進行交通安全宣導，如針對青少年，於校園進行靜態宣講或體驗活動，強化行人及駕駛機車安全觀念；針對老年族群則結合交通部「路老師」進入樂齡中心、公園、宮廟等高齡者聚集處所，強化路權觀念及換照宣導。

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