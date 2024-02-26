中國產量過剩傾銷全球！謝金河點名台6產業壓力大、電動車成慘業

領獎期限剩7天！去年9-10月發票千萬獎還有3人未領　消費地點曝光

▲去（112）年9-10月期統一發票對獎期限至今年3月5日止，卻還有3張千萬獎得主未現身領獎，消費地點及金額也曝光。（圖／社群中心製表）
▲去（112）年9-10月期統一發票對獎期限至今年3月5日止，卻還有3張千萬獎得主未現身領獎，消費地點及金額也曝光。（圖／社群中心製表）

記者顏真真／台北報導

去（112）年9-10月期統一發票領獎期限只剩下1周，只到今年3月5日，不過，財政部今（26）日在臉書發出協尋令，還有3張千萬元特別獎沒人來領獎，也公開中獎發票消費地點及金額，包括在foodpanda花22元外送費、在台北市北投石牌路生活廣場的義美食品消費43元及在新竹縣湖口鄉文化路7-11花費190元買食品，若有在這3地方消費且還沒對獎人，趕快找出當期發票，才不會與千萬大獎擦身過，留下遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年9-10月期統一發票中獎號碼在去年11月25日已開出，其中1000萬元特別獎中獎號碼為「72054514」，200萬元特獎中獎號碼為「92488868」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「98111935」、「57355279」、「74926745」。根據財政部公布的中獎清冊，1000萬元特別獎共有15人中獎，也有15人抱走200萬元特獎。

由於9-10月期統一發票領獎期限只到今年3月5日，財政部今日在臉書發出協尋令，還有3張中千萬特別獎發票，還沒有來領獎，包括在台北市信義區忠孝東路4段555號foodpanda花外送費等22元，而且索取的是雲端發票；在台北市北投區石牌路2段201號的生活廣場義美食品消費43元，索取電子發票證明聯；在新竹縣湖口鄉文化路55號7-11消費190元，也是索取電子發票證明聯。

財政部提醒，一旦過了領獎期限就真的無法回頭，因此，呼籲大家趕緊確認本期發票是否都對完了、領完獎了，也請大家互相提醒，避免留下遺憾。

1-2月統一發票開獎獎別及組數出爐　雲端發票500元獎維持165萬組

年終獎金不敢亂投資！想用高利抗通膨　新台幣3個月定存年息有3%

跟著台積電走！熊本透天厝僅400萬　連玉山金董座朋友也搶投資　

62萬股東看過來！玉山金股利配發將調整　現金有望提高至7成　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞