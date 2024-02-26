領獎期限剩7天！去年9-10月發票千萬獎還有3人未領 消費地點曝光
去（112）年9-10月期統一發票領獎期限只剩下1周，只到今年3月5日，不過，財政部今（26）日在臉書發出協尋令，還有3張千萬元特別獎沒人來領獎，也公開中獎發票消費地點及金額，包括在foodpanda花22元外送費、在台北市北投石牌路生活廣場的義美食品消費43元及在新竹縣湖口鄉文化路7-11花費190元買食品，若有在這3地方消費且還沒對獎人，趕快找出當期發票，才不會與千萬大獎擦身過，留下遺憾。
記者顏真真／台北報導
去年9-10月期統一發票中獎號碼在去年11月25日已開出，其中1000萬元特別獎中獎號碼為「72054514」，200萬元特獎中獎號碼為「92488868」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「98111935」、「57355279」、「74926745」。根據財政部公布的中獎清冊，1000萬元特別獎共有15人中獎，也有15人抱走200萬元特獎。
由於9-10月期統一發票領獎期限只到今年3月5日，財政部今日在臉書發出協尋令，還有3張中千萬特別獎發票，還沒有來領獎，包括在台北市信義區忠孝東路4段555號foodpanda花外送費等22元，而且索取的是雲端發票；在台北市北投區石牌路2段201號的生活廣場義美食品消費43元，索取電子發票證明聯；在新竹縣湖口鄉文化路55號7-11消費190元，也是索取電子發票證明聯。
財政部提醒，一旦過了領獎期限就真的無法回頭，因此，呼籲大家趕緊確認本期發票是否都對完了、領完獎了，也請大家互相提醒，避免留下遺憾。