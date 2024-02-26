劉俊謙搭女神許瑋甯組新CP　Netflix「2024必看台劇」出爐

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故事延續首季，前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人，案件還牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師的聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與江曉孟的家。
《正港分局》
電影《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生的影集《正港分局》，是從原班人馬許光漢飾演的正港分局刑警「吳明翰」發展出來的犯罪喜劇影集，集荒謬、搞笑、推理於一身，演活直男刑警的許光漢提到：「希望大家能盡情享受這部非常無厘頭及無恥度的類型情境喜劇。」預示影集不但包含眾多元素，許光漢繼在《鬼家人》裡突破尺度的演出，這次也將帶給觀眾全新的觀影體驗。
《影后》
《影后》由《俗女養成記》導演嚴藝文編導，集結超強卡司群謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲。影集裡呈現橫跨老中青三代女演員的各種迷人面貌，窺探女演員們驕傲又脆弱的內心世界。
故事描述八卦雜誌總喜歡用競爭視角去形容同期出道的薛亞之（謝盈萱 飾）和周凡（楊謹華 飾），但這一點都無傷這對好姊妹的友誼，因為一直以來她們都是彼此的依靠，直到薛亞之決定要嫁給李子齊（薛仕凌 飾）這天。而這場變調的婚禮，像一把利刃，狠狠地劃開了這對摯友的情感，也劃開了兩位女演員此後的命運，過往的一對好友如今變成后不見后的「宿敵」，正是嗜血的媒體最愛的情節。但，沒人去關心，那把劃開姐妹情誼的利刃，至今還插在她們的身體裡，折磨著彼此。
談及影集將在今年和全球觀眾見面，楊謹華分享道：「《影后》是一群可愛的女演員們戲裡戲外、鏡頭前鏡頭後都在努力活出自己的過程，也可以讓大家看戲就感受到每個女孩身上有女人、女人心底有女孩的樣貌，相信這部作品一定不會讓觀眾失望。」謝盈萱也分享：「這是個題目很特別的作品，從藝文導演一開始的發想到最後成型，現在終於可以呈現在觀眾面前。內容貫徹嚴式幽默與溫馨，拍攝的過程有很多時候看著這群厲害的女演員們都讓我感到能參與其中非常榮幸，十分期待播出的時刻，也希望觀眾能夠享受並喜歡這齣戲。」
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