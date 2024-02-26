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黃少谷結紮白綁了　辣妻林采薇動念拚第3胎「心裡有個遺憾」

▲林采薇連生2個兒子，想揪結紮的黃少谷再拚1胎。（圖／星予公關提供）
▲林采薇連生2個兒子，想揪結紮的黃少谷再拚1胎。（圖／星予公關提供）

記者羅凌筠／綜合報導

前「天氣女孩」成員林采薇（Yumi）嫁給五月天怪獸的表弟黃少谷，去年10月產下第二胎兒子，因為過程不舒服，死命堅決不要再懷孕了，所以黃少谷就很貼心地去結紮，不過日前她出席高級產後護理之家開幕派對，吐露想拚第三胎的念頭，「我兩個都是兒子，心裡還是有個沒有女兒的遺憾，加上看到這裡的環境，天吶，我動搖了！所以我覺得很難說。」看來，黃少谷的「解封」之日指日可待。

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林采薇生完第一胎，新手媽媽親力親為，經常半夜起床擠奶，母乳也是每一餐親餵，沒好好休息睡覺，結果產後憂鬱；第二胎懷孕才3個月，身體不舒服加上發胖15公斤且水腫，憂鬱再犯：「當時真的連呼吸都會痛，除了恥骨痛、肋骨也痛，每天半夜痛到哭。」

▲林可唯（左）、林采薇出席產後護理之家開幕派對。（圖／星予公關提供）
▲林可唯（左）、林采薇出席產後護理之家開幕派對。（圖／星予公關提供）
產後她學乖了，跟護理師說「謝謝，都不用吵我，如果我白天醒來精神不錯，再請你們推小孩來給我照顧」，不再因為把小朋友交給護理師照顧而有罪惡感。但好日子不長，離開坐月子中心回家後，兩個孩子她都是自己顧，因此「累到瘦」，一個多月就回到168公分、47公斤的產前身材；她也大讚老公黃少谷是神隊友：「我只敢在家一打二，但是他已經自己帶兩個兒子出門很多次。」

▲林可唯努力備孕增重10公斤。（圖／星予公關提供）
▲林可唯努力備孕增重10公斤。（圖／星予公關提供）
同門女星林可唯一起受邀這場開幕派對，43歲林可唯去年嫁給歌手李崗霖，兩人為了健康的受精卵和胚胎積極養身體，林可唯表示：「醫生稱讚我內膜養得很棒，是黃金三角內膜，我還把胚胎送到美國去做基因檢測，各方面都是好的，受孕程度是比較高的。」她坦言，以前希望小孩未來是人中之龍、什麼都想給他最好的；如今隨著年紀增長，只要他平安地來到這個世界，健康快樂長大就可以了。

為了養出「黃金三角內膜」，林可唯還沒懷孕就已胖了10公斤，言談中透露焦慮：「因為我吃的每一個藥副作用會累積，不是水腫就是肥胖體重增加，但沒有辦法，要先把胎兒的『房間』建設好，讓他安穩地住10個月。」

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