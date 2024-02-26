黃少谷結紮白綁了　辣妻林采薇動念拚第3胎「心裡有個遺憾」

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產後她學乖了，跟護理師說「謝謝，都不用吵我，如果我白天醒來精神不錯，再請你們推小孩來給我照顧」，不再因為把小朋友交給護理師照顧而有罪惡感。但好日子不長，離開坐月子中心回家後，兩個孩子她都是自己顧，因此「累到瘦」，一個多月就回到168公分、47公斤的產前身材；她也大讚老公黃少谷是神隊友：「我只敢在家一打二，但是他已經自己帶兩個兒子出門很多次。」
同門女星林可唯一起受邀這場開幕派對，43歲林可唯去年嫁給歌手李崗霖，兩人為了健康的受精卵和胚胎積極養身體，林可唯表示：「醫生稱讚我內膜養得很棒，是黃金三角內膜，我還把胚胎送到美國去做基因檢測，各方面都是好的，受孕程度是比較高的。」她坦言，以前希望小孩未來是人中之龍、什麼都想給他最好的；如今隨著年紀增長，只要他平安地來到這個世界，健康快樂長大就可以了。
為了養出「黃金三角內膜」，林可唯還沒懷孕就已胖了10公斤，言談中透露焦慮：「因為我吃的每一個藥副作用會累積，不是水腫就是肥胖體重增加，但沒有辦法，要先把胎兒的『房間』建設好，讓他安穩地住10個月。」
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