德國議會表決通過大麻合法化！新法案4月1日正式實施
全球大麻自由化的趨勢從歐洲吹起，如今德國在國會的推動下將成為歐洲第9個娛樂大麻合法化國家。根據外媒報導，德國國會於本（2）月23日通過新的議案，預計自4月1日起允許年滿18歲的國民持有與栽種大麻，也允許年滿18歲的民眾在大多數公共場合吸食大麻。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》、《BBC》報導，德國聯邦議會在經過多輪爭論後，最終以407票贊成，226票反對的票數，通過了大麻合法化的法案，允許年滿18歲的成人能夠娛樂性使用和持有大麻。
這項新法將於4月1日正式上路，按照法律規定，未來德國成年公民將可以分別在公共場所以及自己家裡，允許持有不超過25克和50克的大麻，同時也開放每戶家庭也允許種植3株大麻，不過仍禁止在學校、運動場附近吸食大麻，另先前草案開放的商店、藥局在實際通行後則被禁止販售大麻。
德國在2017年就已經將用於有限醫療用途的大麻合法化，而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導偏中左翼政府希望，該法能夠有效打擊地下黑市交易，保護消費者免受汙染大麻的侵害，並減輕司法系統的工作量，不過誠如泰國目前面臨的問題，德國反對派表示，若明明（2025）年大選他們可以入主中央政府，有意再次廢除這項法令。