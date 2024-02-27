企業最愛大學TOP10出爐！成大奪冠、台大排第2　唯一進榜私校是它

我是廣告 請繼續往下閱讀
結果顯示在「整體排行」中，前10名依序是成功大學、臺灣大學、陽明交通大學、台灣科技大學、清華大學、中央大學、政治大學、台灣師範大學、淡江大學以及中正大學。
1111人力銀行指出，英國《泰晤士高等教育特刊》於2023年6月初公布世界大學影響力排名，成功大學從全球115個國家地區、1705所大學中脫穎而出，獲得第24名，較去年進步9名，並創下連續4年全台第一的優異表現，可以看出畢業生人才價值充分發揮於業界，深獲雇主青睞，勇奪整體排名冠軍。
1111人力銀行提到，為更貼合產業發展需求，陽明交通大學不僅培育半導體專才，更於去年首開設「二年制的電子與光子學士後學位學程」，針對非STEM的學生，只要有意願投入半導體領域，將來都有機會成為多元科技人才，有鑑於數理、資訊、半導體的基礎教育，在台灣的科技產業已變成是很重要的必備知識，透過該學程鼓勵學生跨足不同學術領域，將各自的第一專長知識相互結合，強化個人就業力。
1111人力銀行表示，值得一提的是，今年擠進10強，獲得「整體排行」第8名的台灣師範大學，國際化是台師大的強項，校園擁有超過11%比率的國際學生，更獲得教育部選定為「雙語標竿大學」。
且台師大因應產業變革而增設商管理學院外，辦學也獲得「AACSB國際商管學院促進協會認證」，躋身全球前6%的商管學院，與世界大學接軌，並且增設成立「跨域科技產業創新研究學院」，結合科工學院、理學院及人文社會科學院系能量，設立「AI跨域應用」、「綠能科技與永續治理」2大研究所，與企業密切合作提供高額獎學金及實習機會，配合產業脈動全力育才，實力有目共睹。