學測落點分析這裡查！資訊學群「企業最愛台大」、元智大學排第5

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資訊學群排行榜
在18學群排行中的「資訊學群」，企業最愛台灣大學，而元智大學擠進第5名，成為私校唯一進榜學校。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據工研院預估，2024年台灣資訊電子業產值將成長7.57%，達到10.01兆，占整體製造業的4成2，可以說是臺灣產業發展的關鍵引擎，而台灣大學電機資訊學院擁有豐沛的教學資源與研發能量，為國內外公認之電機資訊學術研究重鎮。
另外，黃若薇提到，今年也有許多優秀的私校獲得企業主青睞，包括元智大學、淡江大學、亞洲大學以及龍華科技大學都擠進榜單。其中元智大學長期深耕數位科技，即使是人文學院也結合數位課程，提升學生的職場競爭力。淡江大學以紮實的IT基本功在疫情期間建置智慧校園，組織、文化全面轉型，運用科技力提升學生競爭力。
建築與設計學群排行榜
「建築與設計學群」表現排名，今年由國立成功大學、私立東海大學拿下第1、第2，尤其成功大學建築系為成功大學最早創立的系所之一，人才素質備受業界肯定，國內大學建築相關科系中歷史最為悠久。
1111人力銀行表示，今年不能不提到的第5名黑馬私立崑山科技大學，近年來校方積極輔導學生參與國際獎項，均獲得不錯成績，其中葛萊美相關獎項殊榮，就是由視覺傳達設計系校友于薇，與工作夥伴李政瀚設計師共同拿下，這也是台灣人首度獲得葛萊美相關獎項，去年于薇和李政瀚更進一步為國慶日設計主視覺；另一位視傳系校友楊士毅則為2024台灣燈會主視覺負責LOGO及標準字設計，獲獎學生在畢業前都有設計公司主動攬才。
2023年崑山科技大學空間設計系，積極參與「紅點設計概念獎」報獎，有3項作品獲得入圍肯定，崑大近年來持續補助學生參加德國紅點設計概念獎，入圍作品至今已達49件，多元獨特的設計教育，激發學生實力登上國際舞台，也為新世代空間設計人才增添競爭力。
企業最愛特質
黃若薇表示，在企業主過去的進用經驗中，具備哪些特質最重要？調查結果指出，5大指標包括，解決問題的能力65.0%、團隊合作的能力58.8%、溝通表達的能力42.5%、熱誠與抗壓能力41.9%以及快速學習的能力37.6%。從結果可以看出，能夠獨當一面解決問題，是老闆最看重的首要能力，建議學子宜把握大學校園生活，全方位學習，並從生活點滴中漸漸養成處理事情的能力，擴充軟硬實力，進入職場才能充分發揮就業優勢。
學測落點分析
黃若薇建議，考生在大學學測放榜後，可先對答案並試做落點分析，再看學測五標落點在哪一家大學，1111學測落點分析，會更新今年各科級分標準，幫助考生掌握精確的落點結果，在選擇志願時，除了符合本身興趣外，可參考1111人力銀行大學網，了解不同學校、科系的特色，以及如何著手準備個人申請、書面備審資料與歷屆考題等資訊，為即將升上大一的準新鮮人指引方向。