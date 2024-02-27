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四年一次229！人人免費吃豬排　壽星吃王品6大火鍋「最低200元」

▲四年一次2月29日，不只壽星有口福，靜岡勝政、伊勢路勝勢肉之日，人人都能「免費吃豬排」。229壽星爽吃王品6大火鍋下殺2.29折專屬優惠，「最低200元」起開鍋。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲四年一次2月29日，不只壽星有口福，靜岡勝政、伊勢路勝勢肉之日，人人都能「免費吃豬排」。229壽星爽吃王品6大火鍋下殺2.29折專屬優惠，「最低200元」起開鍋。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

四年一次2月29日，不只壽星有口福，人人都能免費吃豬排。兩大日式豬排名店靜岡勝政、伊勢路勝勢，每月29日肉之日加贈豬排活動，今年2月加碼超級品牌日，不只豬排點小份直接升級中份，還「再加贈腰內豬排」一塊，肉肉控不可錯過雙重加肉優惠！總算可以好好過生日的229壽星，王品6大火鍋祭出下殺2.29折專屬優惠，「最低200元」起就能開鍋。本週最重要美食優惠一次整理告訴你。

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📌靜岡勝政、伊勢路勝勢229肉之日加碼！豬排免費升級中份再加贈
日文「肉（niku ）」發音，因與日文數字「2」與「9」的發音相同，因此29日又稱為「肉之日」，許多餐廳或超市常會在這天促銷肉類產品。引進台灣多年的靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排，在台每月29日也推出肉之日升級加贈豬排活動，行之有年，深受消費者喜愛。

▲靜岡勝政日式豬排，右為小份豬排份量，左為229超級肉之日，豬排3塊升級成5塊豬排。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲靜岡勝政日式豬排，右為小份豬排份量，左為229超級肉之日，豬排3塊升級成5塊豬排。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
今年本月遇上難得四年一次的2月29日，直接躍升為超級品牌日，不限壽星、只要當天點購里肌豬排套餐、或腰內豬排套餐，豬排不只「點小份升級中份」，肉量從120克增加至160克​​​​​​​；還會「免費再加贈腰內豬排」一塊（單點原價60元）。簡直就是大方雙重加肉！當日兩品牌全台店鋪預計共送出10000塊腰內豬排。

▲伊勢路勝勢日式豬排，右為小份豬排份量，左為229超級肉之日，豬排3塊升級成5塊豬排。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲伊勢路勝勢日式豬排，右為小份豬排份量，左為229超級肉之日，豬排3塊升級成5塊豬排。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
229壽星當然有專屬優惠，不只一樣可以參加「肉之日」活動；當月壽星只要出示身份證明，即可免費獲贈「任選蛋糕」一份！人氣巴斯克起司蛋糕、紐約起司蛋糕，或是大人系苦甜巧克力蛋糕。生日大快樂！

▲229壽星不只可參加「肉之日」雙重加肉活動，還獻上蛋糕當飯後甜點。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲229壽星不只可參加「肉之日」雙重加肉活動，還獻上蛋糕當飯後甜點。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
📌每人「最低200元」！王品6大鍋物祭出下殺2.29折專屬優惠
最會幫顧客慶生的王品集團，為四年才能好好過上一次生日的2月29日壽星，祭出專屬優惠活動。旗下6大品牌旬嚐、聚日式鍋物、嚮辣、尬鍋、和牛涮及青花驕聯手，2月29日壽星在生日當天到門店消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐下殺「2.29折」優惠，相當於「最低只要2百多元」就能開鍋。

▲王品6大鍋物祭出下殺2.29折壽星專屬優惠，嚮辣狂涮肉魂嚮澳洲純血和牛。（圖／王品集團提供）
▲王品6大鍋物祭出下殺2.29折壽星專屬優惠，嚮辣狂涮肉魂嚮澳洲純血和牛。（圖／王品集團提供）
像是台式潮鍋「尬鍋」可以任選兩種口味炒雞火鍋、吃爆台嗑戀雙人分享餐；「聚日式鍋物」端出頂級雙人海陸瀑布聚套餐；「和牛涮」則有頂級和牛套餐，還能搭配副食及蔬菜的自助吧吃到飽，相當划算。採電話預約制、每店限量10組共500個名額。

▲和牛涮從澳洲純血和牛、副食到蔬菜都能吃到飽。（圖／王品集團提供）
▲和牛涮從澳洲純血和牛、副食到蔬菜都能吃到飽。（圖／王品集團提供）

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