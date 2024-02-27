四年一次229！人人免費吃豬排　壽星吃王品6大火鍋「最低200元」

我是廣告 請繼續往下閱讀
日文「肉（niku ）」發音，因與日文數字「2」與「9」的發音相同，因此29日又稱為「肉之日」，許多餐廳或超市常會在這天促銷肉類產品。引進台灣多年的靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排，在台每月29日也推出肉之日升級加贈豬排活動，行之有年，深受消費者喜愛。
今年本月遇上難得四年一次的2月29日，直接躍升為超級品牌日，不限壽星、只要當天點購里肌豬排套餐、或腰內豬排套餐，豬排不只「點小份升級中份」，肉量從120克增加至160克；還會「免費再加贈腰內豬排」一塊（單點原價60元）。簡直就是大方雙重加肉！當日兩品牌全台店鋪預計共送出10000塊腰內豬排。
229壽星當然有專屬優惠，不只一樣可以參加「肉之日」活動；當月壽星只要出示身份證明，即可免費獲贈「任選蛋糕」一份！人氣巴斯克起司蛋糕、紐約起司蛋糕，或是大人系苦甜巧克力蛋糕。生日大快樂！
📌每人「最低200元」！王品6大鍋物祭出下殺2.29折專屬優惠
最會幫顧客慶生的王品集團，為四年才能好好過上一次生日的2月29日壽星，祭出專屬優惠活動。旗下6大品牌旬嚐、聚日式鍋物、嚮辣、尬鍋、和牛涮及青花驕聯手，2月29日壽星在生日當天到門店消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐下殺「2.29折」優惠，相當於「最低只要2百多元」就能開鍋。
像是台式潮鍋「尬鍋」可以任選兩種口味炒雞火鍋、吃爆台嗑戀雙人分享餐；「聚日式鍋物」端出頂級雙人海陸瀑布聚套餐；「和牛涮」則有頂級和牛套餐，還能搭配副食及蔬菜的自助吧吃到飽，相當划算。採電話預約制、每店限量10組共500個名額。