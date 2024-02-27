俄烏戰爭2週年！俄軍陣亡約8.3萬人 俄獨立媒體：囚犯兵死傷最多
俄烏戰爭開打將滿2年，俄羅斯獨立媒體《Meduza》近期一篇數據新聞整理了自2023年夏天以來的俄軍陣亡人數統計，粗估戰死的人數趨近6.6萬至8.8萬間，而且並不包含在戰場上受重傷或失蹤的人口，其中陣亡最多的兵種來自囚犯兵，兩年以來估計至少有6萬人陣亡。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《紐時》去年8月的報導，美國官員當時估計，自開戰以來俄羅斯軍方約有12萬人陣亡、18萬人左右受傷；烏克蘭軍方則有7萬人陣亡、12萬人左右受傷。不過由於傷亡情報往往對於士氣、資訊戰、戰情分析與國際援助等有著莫大影響，因此無論是俄烏哪方的消息通常陣亡人數都是明顯的敵多我少。
俄羅斯獨立媒體《Meduza》24日指出，從俄羅斯軍方公佈的士兵陣亡名單、國稅局與國家統計局的遺產繼承等紀錄來看，估計開戰第二年以來，俄羅斯軍隊約有7.5萬人陣亡，與第一年的陣亡速度相差不多，並沒有明顯減緩；不過報導也提及，這個紀錄並未算入2024年前2個月左右的狀況，只是一個估計值，如果這兩個月的陣亡速度以去年第4季來計算，那麼俄羅斯開戰的兩年來，總陣亡人數大約是8.3萬人。
數據指出，俄羅斯軍方在2023年最慘烈的一役是在烏東巴赫姆特（Bakhmut）之役，而在攻佔烏克蘭期間，死亡人數最高的族群是囚犯兵，他們在這兩年的戰爭期間至少有6萬人陣亡，在開戰初期大多數陣亡的則是職業軍人，接下來則是被動員的預備役以及傭兵集團瓦格納（Wagner）在前線作戰。