汪小菲新歡Mandy前夫神似敖犬！釣出本尊女友質疑：該看戶口名簿
大陸富商汪小菲2021年和女星大S離婚，近日認愛新歡，對象是台灣網紅Mandy。消息傳開後，有網友挖出Mandy的婚禮照，爆出她疑似結過婚，連新郎帥氣的模樣也曝光，真面目神似棒棒堂敖犬。而敖犬（莊濠全）的女友FaFa（發發）昨（26）日透露自己收到一堆訊息，笑喊「所以我應該去調戶口名簿？」
記者薛羽彤／綜合報導
Mandy的婚禮照被挖出，前夫帥氣的長相也跟著曝光，臉蛋神似藝人敖犬，掀起熱議。敖犬女友FaFa昨日發出限時動態透露，自己收到許多關於這則新聞的訊息，表示自己跟敖犬第一次約會時，都確認過對方的身分證了，笑說：「所以我應該去調戶口名簿？」還透露兩人對話，她質問敖犬「你老實說我不會生氣。」敖犬回答：「其實我…白癡喔沒有啦！」連敖犬本尊也轉發好奇表示「到底是多神似？」
敖犬曾在節目上透露，自己在搭飛機時遇見空姐FaFa，才促成這段姻緣。而FaFa上個月宣布離開服務11年的航空業，敖犬表示在考慮之後規劃及未來居住地的前提下，才會如此決定。兩人為此去拍攝一組FaFa穿空姐制服的畢業照，還原當初雙方初相識的情景，將這份職業生涯劃下圓滿句點，敖犬向FaFa喊話：「未來我們繼續一起努力經營家庭，一切肯定都會更好的啊！」
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